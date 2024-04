Un HomePod avec un écran intégré ? Ça se précise !

Un nouvel HomePod pour Noël ?

Dans un nouveau post sur X, Kosutami -un leaker assez fiable qui adore collectionner les prototypes d'Apple- montre ce qui semble être. On devine un panneau en verre de forme circulaire et incurvé qui couvrirait à peu près toute la surface supérieure du haut-parleur.Cet élément correspond justement à un prototype de HomePod précédemment divulgué avec. Notons que le HomePod actuel dispose d'une surface tactile plate avec plusieurs LED pour afficher des combinaisons de couleurs, mais le tout reste très limité.Ce dernier pourrait être doté d'une puce A15 Bionic (la même que l' iPad mini 6 ). Le système d'exploitation serait construit sur tvOS.Celui-ci serait d'ailleurs dans les tuyaux depuis un certain temps, mais le journaliste ne fournit pas vraiment d'informations sur une date éventuelle de lancement. D'après lui,En mars 2023, l'analyste Ming-Chi Kuo s'était penché sur ce produit. Pour lui,. Il devrait offrir. En effet, en fonction du prix choisi (et là rien n'est moins sûr), ce HomePod hybride pourrait concurrencer Amazon et sa gamme Echo.aux côtés de fonctions de l'Apple TV, d'une caméra FaceTime et compatible avec Siri. Le journaliste des'attendait à l'époque, à un lancement vers la fin de 2023 ou au début de 2024.En fin d'année, le leaker et collectionneur de prototypes Apple, Kosutami sur X (ex-Twitter) avait partagé(sorti en 2023), mais qui disposerait d'un grand écran tactile LCD. Par la suite, d'autres rumeurs avaient évoqué un modèle en cours de développement répondant au nom de codeEnfin, et c'est peut-être le plus sûr de tous les indices pointant vers un nouvel appareil, une bêta de TVOS 17 faisait référence en février dernier à un appareil inédit mais identifié comme. Le code révélait qu'il existait. Le produit pourrait donc avoir atteint un stade avancé dans le processus.Enfin, cette version apportait aussi plusieurs frameworks SwiftUI au firmware du HomePod, mais également un outil système, quilorsqu'elle ne répond pas dans les applications iOS.