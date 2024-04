Grosse promo sur les Sony WF-1000XM5 ! Une bonne alternative aux AirPods Pro 2 !

WF-1000XM5 : des écouteurs plus compacts

la meilleure réduction du marché

Mieux que les AirPods Pro 2 d'Apple ?

Avec cette cinquième génération, Sony tente de peaufiner un produit déjà très réussi. Si les WF-1000XM3 étaient performants, ils étaient particulièrement volumineux. Ce point avait été corrigé avec les XM4 et. Le constructeur annonce un format réduit de 25% et des écouteurs 20% plus légers 5,9 grammes sur la balance) que la génération précédente.Les derniers écouteurs Sony avec ANC embarquent des nouveaux haut-parleurs Drive X de 8,4mm, 6 microphones ainsi. Sur ce point, Sony annonce tout simplement, ainsi que plusieurs modes de fonctionnement. On ne peut que croire la firme sur paroles, mais le constructeur a démontré avec les générations précédentes qu'il était tout à fait capable d'en remontrer à la concurrence.Sony s'appuie sur(Hi-Res Audio Wireless 96kHz à 990 kb/s), le très pratique Bluetooth multipoint permettant d'appairer 2 appareils simultanément, comme un iPhone et un Mac , et une certification 360 Reality Audio avec suivi de la tête.Le constructeur annonce une autonomie confortable de 8 heures pour les écouteurs avec ANC (12 heures sans) poussée à 24 heures avec le boitier, une charge rapide offrant 1 heure d'écoute pour 3 minutes de charge, la charge sans fil pour le boitier doté également d'un port USB-C, et une certification IPX4.