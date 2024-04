Des aides auditives qui s'adaptent en temps réel chez Oticon avec les Intent

Oticon Intent

En intégrant ces données sensorielles, la technologie 4D Sensor activée entraîne une amélioration de 15 %* de la compréhension de la parole par rapport à la technologie désactivée mais aussi une augmentation de 10 % de la qualité sonore avec 13 % de nuances en plus par rapport au précédent appareil, Oticon RealTM, ce qui représente une avancée considérable pour les malentendants.

Une adaptation en temps réel

BrainHearing

• Les mouvements du corps : Les capteurs de mouvements physiques permettent d’anticiper le besoin d’un soutien accru en matière de perception spatiale.

• Les mouvements de la tête : Les capteurs vérifient quand et comment l’utilisateur bouge la tête pour comprendre le type de situation de communication

• L’environnement acoustique : Les capteurs recueillent à 360° autour de l’utilisateur des informations sur la scène sonore qui évolue au sein d’un même environnement sonore et d’un environnement sonore à l’autre

• L’activité de conversation : La détection d’une conversation active permet au système de donner la priorité à la parole

Cette avancée offre une représentation plus précise du son dans le cerveau, améliorant ainsi l'accès aux sons de la parole même dans des environnements bruyants.

Oticon Companion

Selon Oticon, les aides auditives traditionnelles se concentrent sur l’environnement sonore pour accompagner et soutenir le malentendant.. Selon Eric Bougerolles, directeur audiologie chez Oticon :Avec cette nouvelle approchequi met, les nouveaux capteurs des Oticon Intentn permettent d'analyser et de détecter :La technologie(pour (Réseau Neuronal Profond 2.0) afin de traiter le son avec une plus grande efficacité.Les Oticon Intent sont disponibles chez les audioprothésistes partenaires de la marque en 9 coloris afin de s'adapter au mieux à la couleur de la peau, des cheveux ou au style de l’utilisateur.. Cette nouvelle mouture entend combiner en une application les fonctionnalités et services auparavant proposées au sein des Apps Oticon ON et Oticon Remote, le tout en offrant de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités basées sur les commentaires des utilisateurs et des audioprothésistes. Avec cette application, Oticon indique(assistance par produit, RemoteCare pour l'entretien, HearingFitness pour aider à passer le cap de la période d'adaptation) , de permettre de retrouver plus facilement des appareils égarés, de consulter l'autonomie restante, et de personnaliser l'expérience pour chaque utilisateur grâce à de nombreux paramètres, dont un égaliseur repensé, ainsi que les nouveaux modes SpeechBooster et soulagement des acouphènes.Le programme nécessite 244,9 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad ou iPod touch sous iOS et iPadOS 15.0 minimum, ou une Apple Watch sous watchOS 7.4.