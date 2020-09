JBL, Harman Kardon et Teufel étoffent leurs catalogues pour la rentrée

JBL présente ainsi ses nouvelles enceintes Bluetooth avec l'Xtrem 3 dotée de quatre haut-parleurs et deux radiateurs passifs, une autonomie de 15 heures, le capacité de recharger un appareil et de connecter simultanément deux périphériques, une certification IP67, du Bluetooth 5.1 et un port USB-C.L'ultra portable Clip 4 fait son come-back avec un nouveau design, du Bluetooth 5.1, un port USB-C, 15 heures d'autonomie, une certification iP67, un mousqueton repensé, et 7 coloris.Le best seller GO3 se refait également une beauté avec un style revu, une boucle intégrée, une autonomie de 5 heures, une certification IP67, un port USB-C, du Bluetooth 5.1.Du côté des écouteurs True Wireless, JBL lance les Live Free NC+ avec réduction de bruit active, la possibilité d'utiliser les écouteurs gauche et droit indépendamment, 7 heures d'autonomie (21 heures via le boitier de charge), la recharge sans fil ou via le port USB-C, une certification IPX7 et des commandes tactiles.Les Reflect Mini TWS reprennent les caractéristiques des Live Free NC+ (réduction de bruit active autonomie de 7 heures et 21 heures via le boitier de charge, le port USB-C, la certification IPX7, mais pas la charge sans fil) et adoptent un design adapté au sport, avec le mode Smart Ambient pour garder une oreille sur l'environnement.JBL fait évoluer les Tune 220TWS en Tune 225TWS avec des haut-parleurs de 12mm, 5 heures d'autonomie (25 via l'étui doté d'un port USB-C), la possibilité d'utiliser les écouteurs gauche et droit indépendamment, et 6 couleurs au choix.Du côté d'Harman Kardon (JBL fait partie du groupe Harman), on trouvera l'enceinte nomade Wi-Fi et Bluetooth Citation 200, avec un revêtement en laine de la marque Kvadrat, un tweeter d'un pouce, un haut-parleur de 5 pouces épaulé par deux radiateurs passifs, la compatibilité avec l'assistant virtuel de Google et AirPlay, une certification IPX4, une autonomie de huit heures et un port USB-C.Enfin, le fabricant allemand Teufel propose une nouvelle génération de la Radio 3Sixty, avec la radio FM, la radio numérique DAB+, la compatibilité avec Spotify, Amazon Music, le Bluetooth, des haut-parleurs large bande pour un son à 360° et un subwoofer de 90mm, un écran couleur, un fonction réveil, un port USB (pour lire de la musique depuis un périphérique ou la recharge), et une entrée auxiliaire en mini jack 3,5mm. Il sera possible de contrôler l'appareil grâce à la télécommande, aux différents boutons, mais également via l'App dédiée, ou encore à l'aide d'un périphérique compatible avec Alexa.