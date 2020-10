Test express des Sennheiser CX 400BT : le rendu sonore des Momentum TW 2 à 199€

Des écouteurs tout en sobriété

Conclusion

Design : 4

Technique : 5

Application : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Rendu sonore

• Autonomie

• Confort Les Moins : • Pas de Bluetooth multipoint Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • Dès 199 euros 4/5



Les CX 400BT sont livrés dans le packaging habituel bleu et blanc de la firme de Wedemark, et la boîte contient, en sus des écouteurs eux-mêmes,Les nouveaux venus se dotent des haut-parleurs maison de 7mm équipant les Momentum True Wireless 2, d'une autonomie vérifiée d', avec deux charges complètes via le boitier de charge (batterie de 400 mAh et port USB-C, mais pas de charge sans fil), du Bluetooth 5.1 (sans la pratique connexion multipoint permettant d'appairer deux périphériques simultanément), de la compatibilité avec les codecs SBC, AAC et aptX, et de commandes tactiles personnalisables via l'application dédiée Smart Control.des Momentum True Wireless 2. Les CX 400BT affichent 6,1 grammes sur la balance et 38 grammes pour le boitier de charge.Comme pour les Momentum, let sont personnalisables. D'origine, elles permettent de contrôler le volume en fonction de l'oreillette touchée, celle de gauche diminue le volume si on laisse le doigt dessus, fait office de commande Play/Pause via une tape, titre suivant via deux tapes et titre précédent via trois tapes. L'application dédiée comporte un égaliseur, et Sennheiser propose désormais, avec un seul curseur à déplacer, nettement moins précise.. Les fréquences graves sont maîtrisées, sans exagération (), les médiums sont présents, les aigus ciselés, et la dynamique est agréable. Le son est ample et détaillé, les fréquences n'empiétant pas les unes sur les autres. Le profil de base est assez neutre, respectueux du travail effectué par les artistes et ingénieurs, et l'utilisateur pourra le modeler selon ses goûts.Du côté des microphones, l'histoire se répète immuablement pour les écouteurs True Wireless. Les communications sont. L'utilisateur pourra n'utiliser qu'un seul écouteur, du moment qu'il choisit le droit (écouteur maître).Avec les CX 400BT,. Les utilisateurs qui n'ont que faire de l'ANC (et du joli boitier recouvert de tissu) seront ravis de disposer d'un design sobre et d'un rendu sonore équivalent à moindres frais.