Test express du Joué Play : un instrument MIDI modulaire français ludique et accessible

« Multitouch »

« Nous voulions éliminer la frustration de toutes les personnes qui ne jouent pas d'un instrument en raison de la complexité de l'art. Nous sommes donc ravis d'offrir des instruments Joué simples et ludiques à une nouvelle génération de musiciens. »

« Bubble Control »

Conclusion

Design : 5

Technique : 4

Application : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Qualité de fabrication

• Réactivité des modules

• Ludique et accessible

• Application Les Moins : • Tarif légèrement élevé

• Pas de format plug-in pour l'App Configuration : • iPadOS/macOS/Windows Prix : • dès 260 euros 4/5



, déjà à l'œuvre sur leLemur utilisé par des artistes de renom comme Daft Punk, ou encore Nine Inch Nails. Le périphérique a été pensé pour permettre au plus grand nombre d'accéder à la création musicale, et de laisser ainsi parler l'inspiration.L'instrument est livré avec une housse en tissu, un câble USB-C vers USB-C de 102 centimètres, un adaptateur USB-C vers USB-A, et un adaptateur USB-C vers Lightning. La finition est bonne, le socle affiche 746 grammes avec un module sur notre balance, et les différents modules réagissent au doigt et à l'œil.et a été développé par des musiciens expérimentés voulant apporter un haut niveau de satisfaction, tant dans les sensations tactiles qu’à l’oreille.qui rappellent les touches d'un piano, le manche d'une guitare, ou encore des pads pour créer des rythmiques. Le socle reconnaît automatiquement les modules grâce aux puces RFID, ce qui permet d'enchaîner les expériences sans mettre les mains sous le capot.Une fois le module en place,. Il sera également envisageable de(après un décompte affiché à l'écran), mais également d'ajouter des effets et de moduler le son avec le pad X/Y, le slider ou le(le gros bouton semi-sphérique).. Il sera aussi possible d'utiliser le Joué Play comme contrôleur MIDI au sein des différentes STAN (avec un contrôle limité sur les commandes envoyées en MIDI).L'application permet de cumuler les pistes, d'annuler les dernières notes enregistrées, de bloquer l'enregistrement, et d'exporter les créations en .wav, ou sous forme d'un projet complet .jproj. Il ne manquerait plus que l'on puisse appeler le logiciel Joué Play en tant que plug-in directement au sein des STAN pour que ce soit parfait., une version plus évoluée avec des modules disponibles en trois tailles, une fixation magnétique pour ces derniers, la compatibilité MPE, et l'accès au logiciel Play Editor (qui semble également possible sur le Joué Play avec une mise à jour du firmware) permettant de configurer finement les commandes MIDI.. Reste un tarif assez élevé avec 220 euros pour le socle, 260 euros pour le starter pack avec deux modules, 300 euros pour le Play Pack comprenant les 4 modules, et 34 euros par Pad.