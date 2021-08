Test express de l'enceinte Bluetooth Teufel Boomster Go

Présentation

Un rendu satisfaisant pour le format

Conclusion

Design : 4

Technique : 4

Autonomie : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Compacte et résistante

• Certification IPX7

• Rendu pour le format

• Microphone intégré Les Moins : • Pas d'USB-C mais du micro-USB Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • 89,99€ 4/5



La Boomster Go nous arrive dans une simple boite en carton brut (une habitude de la marque pour les petits appareils audio) contenant l'enceinte,L'enceinte mesure 10,7x10,2x4,6 centimètres pour 358 grammes sur notre balance et embarque, ainsi qu'un amplificateur de classe D affichant 10W RMS et un microphone intégré pour les appels et les requêtes aux assistants virtuels.. La coque est en plastique épais afin de supporter les chocs et le haut-parleur est recouvert d'une grille en tissu. L'enceinte ne craindra pas une brève immersion () grâce à sa certification IPX7.Sur le dessus, on trouvera l, le port micro-USB pour la recharge, et un bouton couplé à une LED permettant d'appairer les appareils en Bluetooth (le constructeur n'indique pas le ou les codecs utilisés, certainement du SBC).Le constructeur a placé les commandes sur la grille qui permettront de lancer et d'arrêter la lecture, de gérer le volume, de passer au titre suivant/précédent (play et + ou -), d'activer l'assistant virtuel du smartphone, et de prendre ou de rejeter les appels.Au dos de l'appareil,ainsi que la fixation métallique permettant d'attacher la dragonne fournie. La batterie intégrée de 2 600 mAh nous a permis de tenir, ce qui est proche de ce qu'avance le constructeur sur la fiche technique (10 heures). L'enceinte se met automatiquement en veille après 10 minutes sans utilisation.A l'utilisation,. Les radiateurs passifs permettent aux basses d'avoir de la présence, et le haut-parleur large bande offre un rendu satisfaisant sur l'ensemble du spectre, avec des voix et instruments distincts pour ce type d'enceinte. A titre de comparaison, la Boomster Go n'a pas à rougir face à la Wonderboom 2 d'Ultimate Ears qui se démarque par la présence de deux haut-parleurs de 40 millimètres et une autonomie plus importante (13 heures pour la seconde génération) mais ne dispose pas d'un microphone intégré.. Les graves auront toutefois tendance à prendre le dessus sur le reste du spectre lorsque la petite enceinte sera poussée dans ses retranchements. Nous avons pu essayer le couplage de deux Boomster Go offrant alors un véritable rendu stéréo (et non du double mono), permettant de profiter de la musique dans de meilleures conditions. 89,99 euros , l. Les utilisateurs qui ne sont pas sensibles au design de l'Allemande et ne nécessitant pas de microphone intégré pourront se tourner vers la Wonderboom 2 d'Ultimate Ears que l'on trouve souvent en promotion (actuellement 69,90 euros ).