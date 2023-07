Quelles nouveautés cache la bêta 2 de visionOS ?

un FaceTime limité à 9 fenêtres

Persona

Autres fonctions : Optic ID, installation d'applications, contrôles...

A priori,. Cela est probablement dû à la grande taille des fenêtres proposées par visionOS, sans parler de la surcharge liée à l'exécution de l’application (sans parler des autres).Sur iPhone ou iPad, les participants sont affichés dans de grandes fenêtres flottantes. Quand il n'y a plus de place à l'écran, les autres participants sont déplacés vers une zone de défilement au bas de l'application., les utilisateurs pourront choisir lesquelles. On pourra toujours entendre les autres participants mais pas les voir.Lors de la keynote,. Cette dernière apparaît pour les autres utilisateurs lors d'un appel FaceTime lorsqu'ils portent le casque. Cet avatar pourra être personnalisé dans le menu Réglages de l'appareil ou dans les applications tierces via la fonction Persona Virtual Camera., mais aussi pour d'autres actions sécurisées (comme le Double-clic sur un bouton pour confirmer un achat sur son iPhone ).Pour installer des applications, l. Si l'application est conçue uniquement pour le casque, une petite invitation apparaîtra indiquant que le téléchargement commencera sur le casque.Parmi les autres fonctions, on trouve des bribes de codes mentionnant(une fonctionnalité d'accessibilité) eten maintenant la Digital Crown et le bouton supérieur enfoncés pendant quelques secondes.