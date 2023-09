Le Meta Quest 3 arrivera dans 2 semaines ! (bien avant le Vision Pro d'Apple et à 550€)

Mark Zuckerberg veut devancer l'Apple Vision !

Les autres annonces de Meta

Même si elle ne bénéficie pas de la même aura médiatique que la WWDC, la Meta Connect (ex Facebook Connect) réserve son petit lot d'annonces mettant encore en avant son casque Meta Quest 3, dontOn connait désormais la date de commercialisation, à savoir. Là encore Méta fait plus fort en proposant une date plus de 2 mois (3 ? 4 ?...) avant Apple, à un prix nettement plus abordable que les 3 499 dollars du Vision Pro (même si les fonctions et l'objectif ne sont pas tout à fait similaires).Car le but de Mark Zuckerberg n'est pas de lancer un produit ultra premium à destination d'un nombre restreint utilisateurs,. D'où un tarif plus modéré, même s'il y a une petite hausse de prix par rapport au Meta Quest 2.Notons que le CEO en a profité pour faire une petite pique bien sentie en soulignant que! En effet, le casque peur tenir jusqu'à 3 heures avec sa batterie intégrée et il est possible d’ajouter des objets/écrans virtuels dans son salon (dans le monde réel), d’afficher en réalité augmentée des informations ou de travailler avec un bureau étendu, sans parler des jeux vidéo.Si Apple prépare un partenariat avec Disney, il serait plutôt question pour Meta d'Adobe ou Microsoft 365 (Word, PowerPoint, Excel). La firme a aussi mis en avant son abonnement Meta Quest+, un service à 8,99€ par mois qui permet d’accéder à deux titres VR par mois. Chacun est incarné par des célébrités : on y retrouve Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner ou encore Naomi Osaka. Avec ces chatbots, Meta ambitionne de brouiller les frontières entre le réel et le virtuel pour façonner des IA réalistes, semblables aux humains. A cela. Il s'agit d'une plateforme qui permettra aux développeurs de créer des chatbots d'IA personnalisés.