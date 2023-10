Un contrepoids à l'arrière du Vision Pro pour réduire les tensions cervicales (vraiment ?)

Le Vision Pro fait pencher la tête en avant...

Un contrepoids à l'arrière ?

Le confort de l'utilisateur figure apparemment dans les priorités de la firme californienne. En effet, Apple vient d'obtenir un nouveau brevet portant sur un. En revanche, il n'est pas sûr que le remède soit meilleur que le mal qu'il est supposé soigné.Le mécanisme proposé aurait pour effet. En effet, une partie importante du problème n'est pas le poids lui-même, mais plutôt la répartition de ce dernier.La majeure partie de la technologie -ce qui pèse le plus lourd- se trouve à l'avant du casque. De fait,(d'où les problèmes de cervicales). Ce que le brevet propose, c'est tout simplement unà l'arrière, pourdu produit et le rendre plus supportable.Pour rappel, afin de réduire le poids de la bête, Apple avait déjà fait deux concessions : le rendre plus petit et avoir une batterie séparée et attachée. Mais apparemment cela ne suffit pas et il faudra en plus utiliser une sangle qui se fixerait sur le dessus de la tête.