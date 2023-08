Le Vision Pro est beaucoup trop cher à produire pour Apple

Les ventes du Vision Pro limitées par son prix

normes strictes de contrôle de la qualité et aux spécifications techniques

Une nécessité de trouver d'autres fournisseurs

En effet, la firme californienne ne peut pas fabriquer autant de Vision Pro qu'elle le voudrait,(3 500 dollars et certainement plus encore en euros).Selon, Apple est en train d'évaluer deux partenaires supplémentaires -BOE et SeeYA- pour fournir les écrans Micro-OLED à l'intérieur du casque. La première société est déjà connue et intervient au niveau des écrans des iPhone, iPad et MacBook Air / Pro. La seconde est en revanche une nouvelle société chinoise.Mais ce processus de sélection s'avère assez complexe, avec desur les produits des deux firmes par rapport aux. Par le passé, rappelons que bon nombre de fournisseurs s'y sont cassés les dents.Apple compte actuellement sur Sony comme seul fournisseur. Et forcément(ndlr : chaque casque Vision Pro en nécessite deux, ce qui garantit un volume annuel maximal de 500 000 casques, sans compter la nécessité de disposer des pièces détachées).(comme les soucis avec les MacBook Pro 14 et 16" bloqués chez Quanta ). Cela permettrait également d'aider Apple à réduire ldes futures versions de son casque, puisqu'il est question pour elle de sortir une version plus légère ou lowcost.