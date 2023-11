La bêta 6 de visionOS explique comment configurer son Vision Pro !

Apple dévoile lentement mais sûrement l'interaction avec le Vision Pro

Input Training

Vos yeux et vos mains vous permettent de naviguer dans Apple Vision Pro. Vous parcourez le système avec vos yeux, et il répond à votre regard. Il suffit de regarder un élément et de pincer vos doigts pour le sélectionner. C'est comme un clic sur votre Mac. Pour faire défiler, pincez vos doigts et touchez doucement. Vous pouvez aussi garder vos mains là où elles sont confortables, par exemple en vous reposant sur vos genoux.

Et Persona ?

La première vidéo de 36 secondes, partagée par @M1Astra sur X et dénommée, on découvre, soit via le suivi oculaire, soir avec le geste double-tap / Touchez 2 fois.. Cette dernière apparaît pour les autres utilisateurs lors d'un appel FaceTime lorsqu'ils portent le casque. Cet avatar pourra être personnalisé dans le menu Réglages de l'appareil ou dans les applications tierces via la fonctionEn pratique la configuration est sensiblement identique à Face ID. Il faut tenir le casque avec ses caméras avant face à l'utilisateur, et faire le petit rituel droite-gauche, en haut-en bas etc. Le processus prend environ 30 secondes et comprend également des enregistrements au niveau du suivi oculaire à différentes distances.