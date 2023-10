Des problèmes de poids pour le casque Vision Pro d'Apple !

Combien pèse le Vision Pro ?

trop lourd pour certains utilisateurs - même dans de courtes périodes

Et une sangle sur la tête ?

Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman revient sur le sujet, car le poids reste une question sensible sur laquelle Apple travaillerait toujours, notamment pour. Mais en attendant, il faut bien préparer le lancement du Apple Vision Pro en début d’année. Et, Apple serait préoccupée -voire inquiète- par le poids de cette première génération et par l’accueil des consommateurs (surtout vu le prix...)Lors des premières prises en main , certains ont estimé son poids à environ un demi kilo. Ce qui serait considéré commeet qui avait également causéau niveau du cou, et même une(on ne sait si elle est fixe ou si on peut s'en passer).En effet, à ce stade, ce n'est plus trop possible pour Apple de trouver une solution miracle, si elle entend lancer son produit dans les temps (début 2024). Elle ne peut plus faire grand-chose au sujet du poids du modèle actuel, si ce n'est de proposer un meilleur soutien.En revanche, cela pourrait bien, plus abordable aussi et avec un usage plus axé sur le quotidien., voire remplacer les verres correcteurs ou les lentilles (sauf que certains préfèrent tout de même mettre ces dernières)... Mais pour le moment, il n'en serait pas encore question...