Meta retire une fonction pratique sur les casques Quest

Plus de notifications de smartphones pour les Quest

Du rab de puissance pour le Quest Pro

Si cette nouvelle mise à jour comprend quelques nouveautés bienvenues, comme ,nous le verrons plus bas, elle annoncent également le retrait d'une fonction pourtant bien pratique pour de nombreux utilisateurs des casques de Meta. En effet, et en une simple ligne dans les notes de version,C'est fort dommage car cela permettait de s'adonner à une activité avec le casque sur la tête tout en étant certain de ne pas rater un événement important. Désormais,, ce qui ne sera réellement efficace que sur le Quest 3 grâce à la meilleure définition de ce dernier.Après le Quest 2, c'est au tour du Quest Pro de recevoir une mise à jour permettant de profiter. En sus de ces nouveautés, la mise à jour v60.0 apporte également 3 nouveaux environnements Horizon Home, une meilleure gestion de l'affichage des objets réels dans l'espace virtuel, une optimisation du Bluetooth, l'ouverture de l'accès anticipé pour les mises à jour du Quest 3, la possibilité d'utiliser la vue Passthrough pendant le chargement d'une application, l'amélioration de la navigation sécurisée, ainsi que le chiffrement de bout en bout pour la sauvegarde dans le cloud.Comme d'habitude, la mise à jour v60.0 est