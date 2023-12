Le casque Vision Pro d'Apple (presque) en approche !

Une sortie au premier trimestre

début de 2024

L'appareil doit être adapté pour chaque personne, et un mauvais ajustement pourrait en fin de compte ruiner l'expérience utilisateur. Chaque étape sera soigneusement orchestrée, y compris la façon dont les employés du retail vont aborder un client ou la manière dont ils placeront l'appareil sur la tête d'un utilisateur.

Une vente complexe

soigneusement orchestrée

Et les développeurs dans tout ça ?

Dans sa dernière newsletter "Power On", Mark Gurman évoque en effet d’importants efforts de formations. Précédemment, il a indiqué que certains employés triés sur le volet ont été convoqués à l’Apple Park. Dans un second temps, ceux-ci formeraient à leur tour d’autres salariés au sein de leurs magasins respectifs.Bien qu’il soit question d’un lancement prévu pour leaux Etats-Unis,Cela voudrait dire aussi, qu’il faudrait attendre plus pour l’avoir dans le reste du monde !(sangle, prescriptions de lentilles…). Aussi, la firme californienne tient à s'assurer que ses vendeurs soient d'une certaine manière. A priori, elle prévoirait même, en ajoutant le bandeau supérieur à la bonne taille (pour limiter les problèmes de poids ), la jupe et -le cas échéant- les lentilles de prescription en option.Notons que les magasins devront également. Les stores les plus importants devraient avoir un espace spécialement dédié au Vision Pro, tandis que d'autres magasins ne recevront qu'une ou deux unités (peut-être seulement à des fins de démonstration).En outre,! Cet été, elle avait ouvert plusieurs laboratoires pour tester ses applications, mais ces derniers -disponibles dans quelques villes uniquement- n'avaient pas rencontré un franc succès !. Mais là encore les conditions pour l'avoir ne sont pas évidentes puisqu'il faut s'inscrire dans le cadre de pré-enregistrements pour pouvoir tester un exemplaire physique.. Enfin, pour les derniers n'ayant ni accès aux labs, ni au kit, il reste la possibilité d'utiliser l'outil de simulation via Xcode.