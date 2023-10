Apple n'a-t-elle pas trop limité ses laboratoires dédiés au Vision Pro ?

des conditions restrictives

Un accès trop compliqué pour développer pour le Vision Pro

En prévision du lancement de son Vision Pro,, l'un à New York aux Etats-Unis et l'autre à Sydney en Australie, et ce, à partir du mois de novembre.Ces dernières permettent aux développeurs de pouvoir travailler et se réunir pour en savoir plus sur les fonctionnalités de l'App Store, mais surtout des laboratoires dédiés au Vision Pro.. Il n'y en avait -par exemple- qu'un seul aux États-Unis sur la côte ouest. Les autres labos se situent à, ce qui n'est pas franchement beaucoup pour une firme à l'échelle d'Apple.Et en pratique, les conditions drastiques mises en place peuvent s'avérer contraignantes, voire rédhibitoires !De même,, mais là encore les conditions pour l'avoir ne sont pas évidentes : il faut s'inscrire dans le cadre de pré-enregistrements pour pouvoir tester un exemplaire physique., et ce, pour ajuster la taille de sa sangle. Comme pour iOS ou macOS, ce kit de développement permet aux développeurs tiers de créer des applications pour le casque et de les tester avec un simple Mac.