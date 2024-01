Test du Vision Pro : un aperçu du futur, et les soucis d'un premier jet !

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Vision Pro : premières impressions

Le Vision Pro est époustouflant par rapport aux autres casques VR, qui sont en grande partie en plastique et souvent carrément loufoques. Le Vision Pro, en revanche, est construit en magnésium et en fibre de carbone dans un boîtier en aluminium qui ressemble à une extension naturelle du langage de conception familier d’Apple. Il y a un petit peu d'iPhone 6 là-dedans, d'AirPods Max, d'Apple Watch. C'est un produit à la pointe de la technologie dans un package qui semble instantanément familier. Presque tous ceux à qui je l’ai montré pensent qu’il semble plus petit que prévu, en particulier par rapport à certains des énormes casques VR que nous avons vus au cours de la dernière décennie.

Les écrans sont incroyables - suffisamment nets pour lire du texte sans même y penser, suffisamment lumineux pour rendre justice aux films.

Les caméras d'Apple sont les meilleures que j'ai vues, avec presque aucune distorsion. Il y a un peu de flou et de décalage lorsque je me tourne rapidement d'un côté à l'autre, et la qualité diminue en basse lumière, mais c'est suffisant pour voir les détails de ma pièce. Même si le Vision Pro ne cartographie pas votre environnement, comme le font pratiquement tous les autres casques que j'ai utilisés, il a conscience de votre environnement. C'en est presque choquant. Il scanne et utilise la cartographie en profondeur de manière invisible.

Les écueils d'une première génération

L'écran avant du Vision Pro vise à vous empêcher d'être isolé des autres personnes pendant que vous le portez. Sur les photos d’Apple, cela ressemble à un grand écran lumineux qui montre une vidéo de vos yeux aux personnes autour de vous afin qu’elles se sentent à l’aise pour vous parler pendant que vous portez le casque – une fonctionnalité adorablement appelée EyeSight. En réalité, elle pourrait tout aussi bien ne pas être présente. Il s’agit d’un écran OLED basse résolution avec un panneau lenticulaire devant pour fournir un léger effet 3D, et il est si sombre et le verre de protection est si réfléchissant qu’il est en fait difficile de voir ce qu'il affiche dans la plupart des éclairages normaux à brillants. Lorsque les gens voient vos yeux, c’est une image fantomatique en basse résolution qui ressemble à un effet spécial numérique. L’effet est étrange : l’idée que vous établirez un véritable contact visuel avec quelqu’un est un fantasme. Et il n'y a pas de commandes ou d'indicateurs dans visionOS pour cet écran externe, vous ne savez donc jamais vraiment ce que les autres voient. Imaginez regarder quelqu'un directement dans les yeux et lui parler sans savoir s'il peut voir vos yeux, c'est bizarre !

Le Vision Pro est un appareil incroyable, avec une interface de suivi oculaire et manuel qui fait honte à la concurrence. Malgré cela, il y reste des bugs et des choses très étranges qui accompagnent cette révolution, comme l'étrange Persona. Le tout représentant tout de même le produit le plus innovant créé par Apple depuis plus d'une décennie et un regard fascinant sur l'avenir de l'informatique et du divertissement réunis dans un ensemble très élégant.



La lourdeur du casque reste un problème puisqu'au bout de 30 minutes, je le sentais peser sur mes joues. Après l'avoir utilisé pendant plusieurs heures, il n'était pas inconfortable à porter, mais nécessitait de faire des pauses à cause du poids.



Le casque semble révolutionnaire en raison de sa facilité d'utilisation, grâce à sa conception sans contrôleur. L'acclimatation rapide au casque est facilitée par un simple processus d'étalonnage consistant à suivre un point et à le sélectionner, avant d'arriver sur l'écran d'accueil.



La sélection d'icônes sur l'écran d'accueil est immensément satisfaisante, relaxante et facile à utiliser. Cependant, bien que le suivi oculaire soit excellent et qu'OpticID pour la sécurité fonctionne bien, il a parfois échoué lors des tests et a nécessité une saisie rapide du code PIN sur un clavier flottant.



Le clavier flottant n'est pas très satisfaisant, en partie à cause du manque de retour tactile même si vous entendez des clics pendant que vous tape. "J'aime que vous puissiez saisir du texte avec votre voix, mais le clavier Bluetooth est préférable pour la saisie de texte.



Bien que les gens puissent facilement se moquer » de l'Apple Vision Pro en raison de son prix, c'est le produit Apple le plus innovant depuis l'iPhone d'origine .



Le Vision Pro est inégalé en matière d'expérience vidéo 3D, mais la partie logicielle en est clairement encore à ses débuts. Le problème du prix pourrait être résolu par la prochaine génération.



En fin de compte, le Vision Pro est définitivement révolutionnaire, mais c'est une révolution en cours.

, outre le casque lui-même, les bandeaux Solo Knit Band et Dual Loop Band, le Light Seal (qui permet d'éviter que la lumière ambiante vienne vous gêner dans le casque), les coussins Light Seal Cushions en deux tailles, une protection pour l'écran Apple Vision Pro Cover, une batterie, un câble de charge USB-C, un chargeur USB-C, et une chiffonnette plus grande que celle vendue à l'unité et portant l'inscription Vision Pro. Etonnamment, Apple ne semble pas avoir glissé l'habituel autocollant de son logo dans la boîte.Chaque prise en main est personnelle, mais dans l'ensemble, les happy few ayant pu disposer du casque sont unanimes sur plusieurs points.. Selon Nilay Patel de The Verge , capables de vous montrer votre environnement presque comme si vous ne portiez pas de casque, tant que la lumière ambiante est suffisante. Cela se gâte en effet dans certaines conditions, et l'inénarrable Joanna Stern du Wall Street Journal (dont je vous conseille la vidéo ci-dessous) indique avoir eu du mal à lire les étiquettes de produits dans sa cuisine, avec une pixelisation due à un éclairage insuffisant.Même son de cloche chez Scott Stein de CNET L'ergonomie dans les menus et les différentes options d'affichage, le suivi des yeux et la reconnaissance des mouvements des mains et des doigts sont également jugés très satisfaisants,. Le clavier Bluetooth devient alors nécessaire. Autre point, le casque embarque beaucoup de composants, et, tout comme la chaleur dégagée par les puces. Plusieurs journalistes ont ainsi préféré passer sur le Dual Loop Band pour soulager cette sensation de poids, validant du même coup l'idée d'Apple de proposer une batterie externe.(encore en bêta selon Cupertino),. Les quelques journalistes ayant reçu le casque n'ont d'ailleurs pas résisté à l'envie d'une visioconférence où chacun était équipé de son propre Vision Pro (voir cliché ci-dessus), avec des résultats pour le moins étranges. De même,Les écouteurs intégrés ont convaincu les utilisateurs, avec un effet d'immersion satisfaisant, ainsi que(sans aucune latence selon Mark Spoonauer, alors que Scott Stein a rencontré quelques bugs, qui ne touchent que les exemplaires de présérie et seront résolus d'ici le lancement selon Apple) , mais certains détails marquant bien le fait qu'il s'agit d'un tout premier jet en ont agacé certains, comme. Il faudra se contenter du choix d'Apple en la matière.Selon Brian Tong , 3h9min en lecture de vidéo 3D, et ajoute d'intéressantes mesures avec une recharge complète prenant 1h30min, et 37% de batterie engrangés après 30 minutes de charge.En cuisinant avec le Vision Pro (idée étonnante s'il en est), outre le fait que le casque d'Apple était parfait pour tailler des oignons sans pleurer (enfin une astuce qui fonctionne !),, peut-être encore une fois à cause des conditions d'éclairage. Enfin, le champ de vision est tout de même réduit par rapport à la vision naturelle, avec une effet de vignettage impliquant des zones sombres aux extrémités.Mark Spoonauer de Tom's Guide résume bien le constat global de ces premiers essais, avec un appareil qui se place l plupart du temps comme(sauf peut-être pour les jeux, puisqu'il n'y a ni catalogue conséquent, ni contrôleur dédié),. Le Vision Pro est également par définition un produit égoïste, malgré les efforts d'Apple pour intégrer les personnes entourant l'utilisateur au sein de l'expérience. Alors, coup de génie ou flop retentissant ? Il est bien trop tôt pour conclure !Quant à nous,. Ayant pu me procurer le tout premier kit de développement de l'Oculus Rift, il y a déjà plus de 10 ans, puis après avoir essayé la grande majorité des casques du marché, je dois avouer que je suis plus que curieux de pouvoir essayer ce Vision Pro et de constater ce qu'Apple va apporter à ce marché.