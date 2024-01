Netflix n'aime pas trop le casque Vision Pro !

Pas d'application Netflix en vue !

les utilisateurs pourront profiter de Netflix sur le navigateur Web du Vision Pro, de la même manière que nos membres peuvent profiter de Netflix sur les Mac

laisserait toujours son application iPad fonctionner sur le casque sans modification

Tout baigne pour Disney !

plate-forme révolutionnaire

créer des expériences vraiment remarquables

Chez Disney, nous recherchons constamment de nouvelles façons de divertir, d'informer et d'inspirer tout en combinant une créativité exceptionnelle avec une technologie révolutionnaire pour créer des expériences vraiment remarquables. Le Vision Pro est une plateforme révolutionnaire qui rapprochera nos fans des personnages et des histoires qu'ils aiment tout en les immergeant plus profondément dans l'univers Disney. Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus à Apple pour proposer de nouvelles expériences Disney extraordinaires aux gens du monde entier.

D'après une déclaration de l'entreprise, les utilisateurs pourront profiter de Netflix sur le navigateur Web du Vision Pro, de la même manière que nos membres peuvent profiter de Netflix sur les Mac. Mark Gurman avait pourtant avancé qu'elle laisserait toujours son application iPad fonctionner sur le casque sans modification, ce qui n'est plus le cas. En effet, Apple permet aux développeurs de porter facilement leurs applications iPadOS sur visionOS, avec plus d'un million d'applications disponibles sur l'App Store de Vision Pro au lancement. On ne connait pas la raison derrière le refus de Netflix, peut-être une question de ressources. Plutôt que de travailler avec la plate-forme et à offrir une bonne expérience utilisateur, elle choisit de n'avoir qu'une version web. Du côté de la concurrence, Disney est carrément plus enthousiaste sur la question. Il faut dire que la firme aux grandes oreilles a apparemment noué un partenariat avec Apple. De même, son CEO - Bob Iger - a été invité à la WWDC pour l'annonce du casque. Il a également participé au dernier communiqué de presse d'Apple. Pour lui, aucun doute à avoir : il a même qualifié le Vision Pro de plate-forme révolutionnaire qui aide l'entreprise à atteindre son objectif de créer des expériences vraiment remarquables.