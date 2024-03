DMA, AppStore, la fin de l’âge d’or ? - ORLM-507

Qu’est-ce que cela va changer pour les développeurs et surtout pour les utilisateurs ? Va-t-on payer moins cher ses apps ? Ces nouveaux App Store représentent-ils un risque en matière de sécurité et autres malware ? Apple paye-t-elle aujourd’hui le prix de son arrogance envers les développeurs et l’Europe ? Comment en est-on arrivé là ? Débats !