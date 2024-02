Meta visé par une plainte de l'UFC Que Choisir ! (pour quelle raison ?)

Trop cher, voire abusif ?

un écran de fumée destiné à détourner l'attention du consommateur quant au traitement illicite de ses données personnelles

Ma vie privée est None Of Your Business

Au-delà des nombreuses pratiques commerciales trompeuses récemment épinglées par l’UFC-Que Choisir , cette offre met plus que jamais Meta en contravention avec les dispositions impératives du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). En conséquence, notre association, dans le prolongement de sa campagne « Je ne suis pas une data » et dans le cadre d’une action coordonnée avec 7 autres associations européennes membres du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), dépose aujourd’hui une nouvelle plainte contre Meta auprès de la CNIL, invoquant le non-respect par l’entreprise des dispositions du RGPD.

D’après le groupe, il s’agit ici de se conformer à la législation de l’Union européenne sur les données personnelles et la publicité ciblée. Les usagers dans l'UE, la Suisse et le reste de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechenstein) disposeraient désormais d’un choix : soit de continuer à utiliser gratuitement les deux plateformes avec des publicités personnalisées, soit de s'abonner pour ne plus voir de publicités.Malheureusement, il faut compter 9,99 euros par mois s’il est souscrit depuis un ordinateur, et 12,99 euros si on passe par les applications mobiles sur smartphones.Rapidement le procédé avait soulevé un tollé de protestations, aussi bien de la part des utilisateurs que certaines autorités jugeant le procédé abusif.Dans un communiqué de ce jour, l'Elle dénonceDes associations de consommateurs de huit pays européens ont également porté plainte aujourd'hui auprès de leurs instances nationales, contre le système d'abonnement payant mis en place par Meta. Notons que le premier à avoir initier ce mouvement est(le 28 novembre dernier). Il faut dire que ce dernier -dont la devise est- n’en est pas à son premier procès et a régulièrement fait condamner les grandes plateformes américaines.