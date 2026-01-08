Lenovo veut aussi ses lunettes connectées dopées à l'IA
À l’occasion du CES 2026, Lenovo a levé le voile sur un nouveau concept de lunettes intelligentes, sobrement baptisé Lenovo AI Glasses Concept. Comme pour son portable avec écran enroulant, il s'agit encore d'un prototype mais cela montre bien les ambitions du constructeur chinois.
Un format léger, pensé pour une journée de travail
Ces lunettes se veulent avant tout discrètes : leur design se rapproche davantage d’une paire de lunettes classique que d’un accessoire technologique ostentatoire. À première vue, elles rappellent carrément les Ray-Ban Meta avec affichage, avec une approche résolument orientée vers un usage quotidien.
Sur le plan matériel, Lenovo annonce un poids de 45 grammes, un chiffre particulièrement contenu pour des lunettes connectées intégrant audio, capteurs et interfaces tactiles. L’autonomie annoncée atteint huit heures, soit de quoi couvrir une journée de travail standard sans recharge intermédiaire.
Les lunettes ne fonctionnent toutefois pas de manière autonome : elles sont connectées sans fil à un appareil intelligent (smartphone ou autre terminal), chargé de la majorité des calculs. Une approche désormais classique, qui permet de limiter la taille, le poids et la consommation énergétique de l’appareil porté.
Qira, la plateforme IA maison de Lenovo et Motorola
Côté logiciel, les Lenovo AI Glasses reposent sur Qira, la plateforme d’intelligence artificielle développée conjointement par Lenovo et Motorola. Celle-ci promet des fonctionnalités avancées comme la traduction en direct avec une latence inférieure à la milliseconde, ainsi que la reconnaissance intelligente d’images.
Parmi les fonctions mises en avant figure également Catch Me Up, un système de résumé généré par IA qui compile et synthétise les notifications provenant de différents appareils. Il s'agit ici d'éviter la surcharge d’informations et permettre à l’utilisateur de rester à jour sans consulter en permanence son smartphone ou son ordinateur.
Contrôle tactile, vocal et fonctions audio intégrées
Les lunettes intègreraient plusieurs méthodes d’interaction, avec un contrôle tactile directement sur la monture, ainsi qu’une commande vocale. Lenovo évoque aussi la présence d’un mode téléprompteur, laissant entrevoir des usages professionnels, notamment pour les présentations, la création de contenu ou la prise de parole en public.
Des haut-parleurs intégrés sont également de la partie, permettant l’écoute de musique ou de contenus audio, sans recourir à des écouteurs externes. Une approche qui s’inscrit dans la continuité des lunettes connectées orientées vers un usage mixte, entre productivité et divertissement.
Qu'en penser ?
Comme souvent avec les annonces de Lenovo au CES, ce produit reste pour l’instant à l’état de concept. Rappelons que le constructeur est coutumier des démonstrations technologiques ambitieuses lors du salon de Las Vegas, dont certaines n’atteignent jamais le stade de la commercialisation. Aucune date de sortie ni aucun prix n’ont été évoqués, et rien ne garantit que ces lunettesverront un jour les rayons des boutiques. Elles donnent néanmoins un aperçu assez clair de la vision de Lenovo pour l’informatique portable de demain, où l’IA se fondrait progressivement dans des objets du quotidien, plus discrets et plus contextuels.