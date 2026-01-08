Lenovo veut aussi ses lunettes connectées dopées à l'IA

Image The Verge

Un format léger, pensé pour une journée de travail

Qira, la plateforme IA maison de Lenovo et Motorola

Contrôle tactile, vocal et fonctions audio intégrées

Qu'en penser ?



Comme souvent avec les annonces de Lenovo au CES, ce produit reste pour l’instant à l’état de concept. Rappelons que le constructeur est coutumier des démonstrations technologiques ambitieuses lors du salon de Las Vegas, dont certaines n’atteignent jamais le stade de la commercialisation. Aucune date de sortie ni aucun prix n’ont été évoqués, et rien ne garantit que ces lunettesverront un jour les rayons des boutiques. Elles donnent néanmoins un aperçu assez clair de la vision de Lenovo pour l’informatique portable de demain, où l’IA se fondrait progressivement dans des objets du quotidien, plus discrets et plus contextuels.

: leur design se rapproche davantage d’une paire de lunettes classique que d’un accessoire technologique ostentatoire. À première vue,avec affichage, avec une approche résolument orientée vers un usage quotidien.Sur le plan matériel,, un chiffre particulièrement contenu pour des lunettes connectées intégrant audio, capteurs et interfaces tactiles., soit de quoi couvrir une journée de travail standard sans recharge intermédiaire.: elles sont connectées sans fil à un appareil intelligent (smartphone ou autre terminal), chargé de la majorité des calculs. Une approche désormais classique, qui permet de limiter la taille, le poids et la consommation énergétique de l’appareil porté.Côté logiciel,Celle-ci promet des fonctionnalités avancées comme la traduction en direct avec une latence inférieure à la milliseconde, ainsi que la reconnaissance intelligente d’images.Parmi les fonctions mises en avant figure également, uprovenant de différents appareils. Il s'agit ici d'éviter la surcharge d’informations et permettre à l’utilisateur de rester à jour sans consulter en permanence son smartphone ou son ordinateur.avec undirectement sur la monture, ainsi qu’une commande vocale. Lenovo évoque aussi la présence d’un mode, laissant entrevoir des usages professionnels, notamment pour les présentations, la création de contenu ou la prise de parole en public., permettant l’écoute de musique ou de contenus audio, sans recourir à des écouteurs externes. Une approche qui s’inscrit dans la continuité des lunettes connectées orientées vers un usage mixte, entre productivité et divertissement.