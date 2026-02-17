The Mandalorian et Grogu a enfin une vraie bande annonce !
Disney a dévoilé la bande-annonce officielle de The Mandalorian and Grogu, le prochain film Star Wars attendu le 22 mai au cinéma. Pedro Pascal enlève son casque, Sigourney Weaver débarque et le fils de Jabba le Hutt fait son grand retour. Star Wars revient sur grand écran pour la première fois depuis 2019, et ça promet du spectacle.
Din Djarin et Grogu passent à l'action
Après un premier teaser en septembre dernier, assez chiche en images, Lucasfilm a dévoilé un trailer bien plus sympathique. On y retrouve Din Djarin et Grogu au service de la Nouvelle République, chargés de traquer les derniers vestiges de l'Empire. Le ton est donné dès les premières secondes :
On fuit, ou on se bat ?Et la réponse est vite trouvée. Le trailer enchaîne les séquences d'action entre combats contre des AT-AT, arènes de gladiateurs avec des créatures géantes et courses-poursuites en X-Wing. Grogu, lui, continue de voler la vedette avec ses mimiques et ses pouvoirs de la Force qui ont bien progressé.
Un casting costaud pour le grand écran
Côté casting, Jon Favreau a mis les moyens. Sigourney Weaver rejoint l'aventure dans le rôle d'une ancienne pilote de la Rébellion. Jeremy Allen White (le Carmy de The Bear) prête sa voix à Rotta, le fils de Jabba le Hutt, qu'on aperçoit dans toute sa splendeur visqueuse. Le chasseur de primes Embo, issu de Clone Wars, fait aussi son apparition et pourrait bien être le grand méchant du film. Zeb Orrelios, le Lasat de Rebels, est aussi de la partie. Et Pedro Pascal montre enfin son visage : un droïde lui retire son casque de force, une scène qui va sûrement faire jaser les fans.
De la série Disney+ au grand écran
Le film était à l'origine prévu comme la saison 4 de la série. Jon Favreau, aux commandes comme réalisateur et co-scénariste avec Dave Filoni, a fait le choix de passer l'histoire sur grand écran. Ludwig Göransson signe la bande originale. Le résultat a l'air accessible même si vous n'avez pas vu les trois saisons, ce qui est mieux pour ramener du monde. Sortie prévue le 22 mai aux États-Unis, et même le 20 en France. Le film sera aussi projeté en IMAX.
On en dit quoi ?
Star Wars au cinéma, on n'avait plus vu ça depuis 2019, et la franchise s'était un peu endormie côté séries ces dernières années. Disney a visiblement senti que le duo Mando-Grogu méritait mieux qu'un énième épisode en streaming. Le trailer fait bien le job : du spectacle, des personnages qu'on aime et assez de surprises pour donner envie d'y aller. Mais bon, on sait aussi que Favreau a tendance à empiler les caméos et les clins d'œil quand il tient un bon filon. Si le film se transforme en catalogue de fan service, ça sera peut-être un problème. Mais j'ai quand même hâte de voir ça !