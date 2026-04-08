Star Wars Eclipse : le jeu de Quantic Dream serait encore à des années de sa sortie

On en dit quoi ?



Quantic Dream, c'est quand même un studio français qui a su se faire un nom avec des jeux narratifs ambitieux. Voir le projet Star Wars Eclipse patiner comme ça depuis 2021, c'est un peu déprimant. On parle d'une licence en or confiée à un studio qui, sur le papier, avait tout pour réussir. Mais quand votre plan de sauvetage repose sur un MOBA free-to-play à 86 joueurs, on imagine bien que les conversations en interne ne sont pas très joyeuses. Le plus embêtant, c'est que les fans de Star Wars attendent un vrai jeu narratif depuis un bon moment, et là, on leur demande encore de patienter. Sans date, sans gameplay, sans rien. Quatre ans après un simple trailer.