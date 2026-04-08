Star Wars Eclipse : le jeu de Quantic Dream serait encore à des années de sa sortie
Par Vincent Lautier - Publié le
Annoncé en grande pompe aux Game Awards de décembre 2021, Star Wars Eclipse n'a quasiment plus donné signe de vie depuis. D'après un rapport d'Insider Gaming, le développement avance très lentement chez Quantic Dream et le studio français, racheté par NetEase, se retrouve dans une situation financière qui ne rassure personne. La sortie ne serait même pas envisagée avant plusieurs années.
Le constat est rude. Plus de quatre ans après son annonce, Star Wars Eclipse reste un projet fantôme. Le journaliste Mike Straw d'Insider Gaming rapporte que le développement est
Côté finances, la situation est compliquée. NetEase, qui a racheté Quantic Dream, a refusé d'agrandir l'équipe de développement. Le studio s'appuie donc sur Spellcasters Chronicles, un jeu multijoueur free-to-play sorti en accès anticipé sur Steam en février 2026, pour financer la suite du développement d'Eclipse. Sauf que les chiffres ne sont pas bons du tout. Le jeu a atteint un pic de 888 joueurs simultanés, et tourne désormais autour de 86 joueurs par jour. Les critiques sur Steam sont mitigées. Si Spellcasters ne décolle pas, NetEase pourrait tout simplement arrêter d'investir dans le studio. L'avenir d'Eclipse dépend donc d'un jeu que personne ne joue, c'est un peu la définition d'une situation fragile.
Star Wars Eclipse devait être un jeu narratif situé dans l'ère de la Haute République, une période encore peu exploitée dans les jeux vidéo Star Wars. Quantic Dream, le studio derrière Heavy Rain et Detroit: Become Human, semblait avoir le profil pour proposer quelque chose de différent dans la galaxie de George Lucas. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais entre un studio qui peine à avancer, un financement qui tient à un fil et l'absence totale de communication officielle, difficile de savoir si Eclipse verra le jour un jour.
Quantic Dream, c'est quand même un studio français qui a su se faire un nom avec des jeux narratifs ambitieux. Voir le projet Star Wars Eclipse patiner comme ça depuis 2021, c'est un peu déprimant. On parle d'une licence en or confiée à un studio qui, sur le papier, avait tout pour réussir. Mais quand votre plan de sauvetage repose sur un MOBA free-to-play à 86 joueurs, on imagine bien que les conversations en interne ne sont pas très joyeuses. Le plus embêtant, c'est que les fans de Star Wars attendent un vrai jeu narratif depuis un bon moment, et là, on leur demande encore de patienter. Sans date, sans gameplay, sans rien. Quatre ans après un simple trailer.
Quatre ans et presque rien à montrer
Le constat est rude. Plus de quatre ans après son annonce, Star Wars Eclipse reste un projet fantôme. Le journaliste Mike Straw d'Insider Gaming rapporte que le développement est
très lentet que l'équipe fait
très peu de progrès sur des mois entiers. Pour mémoire, quand Quantic Dream avait dévoilé son trailer aux Game Awards, le journaliste Jason Schreier de Bloomberg avait indiqué que le jeu n'était à ce stade
littéralement rien. Depuis, le studio a confirmé en octobre 2025 que le projet était toujours en cours, mais sans donner le moindre détail. Une
bonne partiedu jeu serait terminée selon les sources, mais ce qui reste à faire pose visiblement problème.
Quantic Dream sous perfusion financière
Côté finances, la situation est compliquée. NetEase, qui a racheté Quantic Dream, a refusé d'agrandir l'équipe de développement. Le studio s'appuie donc sur Spellcasters Chronicles, un jeu multijoueur free-to-play sorti en accès anticipé sur Steam en février 2026, pour financer la suite du développement d'Eclipse. Sauf que les chiffres ne sont pas bons du tout. Le jeu a atteint un pic de 888 joueurs simultanés, et tourne désormais autour de 86 joueurs par jour. Les critiques sur Steam sont mitigées. Si Spellcasters ne décolle pas, NetEase pourrait tout simplement arrêter d'investir dans le studio. L'avenir d'Eclipse dépend donc d'un jeu que personne ne joue, c'est un peu la définition d'une situation fragile.
Un projet qui fait rêver, sur le papier
Star Wars Eclipse devait être un jeu narratif situé dans l'ère de la Haute République, une période encore peu exploitée dans les jeux vidéo Star Wars. Quantic Dream, le studio derrière Heavy Rain et Detroit: Become Human, semblait avoir le profil pour proposer quelque chose de différent dans la galaxie de George Lucas. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais entre un studio qui peine à avancer, un financement qui tient à un fil et l'absence totale de communication officielle, difficile de savoir si Eclipse verra le jour un jour.
On en dit quoi ?
Quantic Dream, c'est quand même un studio français qui a su se faire un nom avec des jeux narratifs ambitieux. Voir le projet Star Wars Eclipse patiner comme ça depuis 2021, c'est un peu déprimant. On parle d'une licence en or confiée à un studio qui, sur le papier, avait tout pour réussir. Mais quand votre plan de sauvetage repose sur un MOBA free-to-play à 86 joueurs, on imagine bien que les conversations en interne ne sont pas très joyeuses. Le plus embêtant, c'est que les fans de Star Wars attendent un vrai jeu narratif depuis un bon moment, et là, on leur demande encore de patienter. Sans date, sans gameplay, sans rien. Quatre ans après un simple trailer.