Un Apple Pencil qui fait sentir les textures, l'idée d'Apple pour son Vision Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient de décrocher un brevet pour un stylet façon Apple Pencil capable de restituer la rugosité et la texture des objets virtuels affichés dans le Vision Pro. Grâce à un retour haptique logé dans la pointe, l'accessoire promet de faire ressentir la friction d'une surface qui n'existe pas. Reste à savoir si tout cela verra un jour le jour.
Le document, référencé 12 644 701 et intitulé "Surface texture detection and emulation", s'étale sur neuf pages et près de 12 000 mots, schémas détaillés à l'appui. L'idée tient en une phrase: un stylet proche de l'Apple Pencil qui détecte les propriétés d'une surface virtuelle, puis les retransmet à votre main via un retour haptique. Apple parle de mesurer la rugosité de surface et d'autres caractéristiques, mais aussi les données de mouvement, à savoir la trajectoire et la vitesse du stylet. Cinq inventeurs sont crédités, dont Nicholas C. Soldner, déjà passé par les capteurs ultrasoniques et la détection de respiration pour le casque.
Tout repose sur la pointe. Plutôt que de faire vibrer le stylet entier, Apple veut concentrer le retour haptique à l'extrémité, là où le contact se fait, pour imiter au plus près la sensation d'un outil qui glisse sur une matière. Le système doit pouvoir créer, simuler ou au contraire annuler une impression de friction, de texture ou de rugosité. Des actionneurs linéaires viendraient même étendre ou rétracter une partie de l'appareil, pendant qu'un gyroscope ajusterait la sensation selon l'angle de roulis du stylet. Côté capteurs, le brevet empile une caméra logée dans la pointe, des interféromètres, une centrale inertielle, des capteurs de surface, de couleur et de force, sans oublier un accéléromètre.
Apple ne découvre pas le sujet. La marque planche sur des stylets capables de simuler des textures depuis au moins 2015, et avait déjà breveté un Apple Pencil cherchant à reproduire la sensation du papier. Sauf que voilà, un brevet accordé ne veut pas dire produit en rayon. Apple en dépose des milliers chaque année, dont beaucoup ne quittent jamais le labo. Celui-ci peut tout aussi bien servir à protéger une recherche en cours, ou à poser des billes juridiques en cas de litige futur. L'objectif affiché reste clair: renforcer l'immersion pendant les sessions de réalité étendue.
Sur le papier, l'idée est franchement séduisante, surtout pour un Vision Pro qui peine encore à justifier son prix et qui manque cruellement d'usages tangibles. Pouvoir toucher une matière virtuelle, ça ouvrirait de vraies portes du côté du design, de la création ou de la modélisation 3D. Reste qu'on parle d'un stylet bourré de capteurs et d'actionneurs, donc forcément cher, pour accompagner un casque déjà hors de prix. Et puis Apple traîne ce genre de brevet depuis dix ans sans jamais le concrétiser, ce qui invite à la prudence. On aimerait y croire, mais on a appris à ne pas s'emballer sur une simple ligne déposée au registre des brevets.
Un brevet de près de 12 000 mots
Le document, référencé 12 644 701 et intitulé "Surface texture detection and emulation", s'étale sur neuf pages et près de 12 000 mots, schémas détaillés à l'appui. L'idée tient en une phrase: un stylet proche de l'Apple Pencil qui détecte les propriétés d'une surface virtuelle, puis les retransmet à votre main via un retour haptique. Apple parle de mesurer la rugosité de surface et d'autres caractéristiques, mais aussi les données de mouvement, à savoir la trajectoire et la vitesse du stylet. Cinq inventeurs sont crédités, dont Nicholas C. Soldner, déjà passé par les capteurs ultrasoniques et la détection de respiration pour le casque.
Comment Apple compte tromper votre toucher
Tout repose sur la pointe. Plutôt que de faire vibrer le stylet entier, Apple veut concentrer le retour haptique à l'extrémité, là où le contact se fait, pour imiter au plus près la sensation d'un outil qui glisse sur une matière. Le système doit pouvoir créer, simuler ou au contraire annuler une impression de friction, de texture ou de rugosité. Des actionneurs linéaires viendraient même étendre ou rétracter une partie de l'appareil, pendant qu'un gyroscope ajusterait la sensation selon l'angle de roulis du stylet. Côté capteurs, le brevet empile une caméra logée dans la pointe, des interféromètres, une centrale inertielle, des capteurs de surface, de couleur et de force, sans oublier un accéléromètre.
Une vieille obsession, pas une promesse
Apple ne découvre pas le sujet. La marque planche sur des stylets capables de simuler des textures depuis au moins 2015, et avait déjà breveté un Apple Pencil cherchant à reproduire la sensation du papier. Sauf que voilà, un brevet accordé ne veut pas dire produit en rayon. Apple en dépose des milliers chaque année, dont beaucoup ne quittent jamais le labo. Celui-ci peut tout aussi bien servir à protéger une recherche en cours, ou à poser des billes juridiques en cas de litige futur. L'objectif affiché reste clair: renforcer l'immersion pendant les sessions de réalité étendue.
On en dit quoi ?
Sur le papier, l'idée est franchement séduisante, surtout pour un Vision Pro qui peine encore à justifier son prix et qui manque cruellement d'usages tangibles. Pouvoir toucher une matière virtuelle, ça ouvrirait de vraies portes du côté du design, de la création ou de la modélisation 3D. Reste qu'on parle d'un stylet bourré de capteurs et d'actionneurs, donc forcément cher, pour accompagner un casque déjà hors de prix. Et puis Apple traîne ce genre de brevet depuis dix ans sans jamais le concrétiser, ce qui invite à la prudence. On aimerait y croire, mais on a appris à ne pas s'emballer sur une simple ligne déposée au registre des brevets.