Lunettes connectées : la Norvège veut être le premier pays à les interdire

On en dit quoi ?



Cette pause forcée se comprend. La minuscule LED censée prévenir qu'une paire de Ray-Ban Meta filme ne rassure plus grand monde, et il aura quand même fallu des millions d'exemplaires vendus pour qu'un gouvernement s'empare sérieusement du sujet. Geler l'usage le temps de réfléchir, plutôt que de courir après la technologie dans cinq ans, c'est du coup une approche assez saine.