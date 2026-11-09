Siri pourrait devenir un véritable agent IA dès 2027

Siri pourrait bientôt agir sans attendre vos instructions

Des assistants capables de travailler à votre place

John Ternus veut accélérer le développement de l’IA

Qu’en penser ?



Après plusieurs années de développement, Apple semble vouloir faire évoluer Siri au-delà de son rôle d’assistant vocal. Le passage à une IA capable d’agir de manière autonome pourrait profondément modifier l’utilisation de l’iPhone, du Mac et des autres appareils de la marque. Mais cette évolution soulève également des questions concernant la confidentialité des données, les autorisations accordées à l’assistant et le contrôle des actions réalisées en arrière-plan. Pour le moment, Apple n’a confirmé ni les fonctionnalités envisagées ni leur calendrier. L’arrivée d’un Siri véritablement autonome dès iOS 28 demeure donc une possibilité, et non une annonce officielle.

Avec iOS 27,. L’assistant bénéficie désormais d’une meilleure compréhension du contexte personnel, peut exploiter les informations présentes dans les applications et répondre à des demandes plus complexes.Mais malgré ces améliorations, Siri fonctionne encore principalement selon un principe traditionnel : l’utilisateur formule une demande et l’assistant y répond.Selon Mark Gurman, cette évolution pourrait intervenir dès l’année prochaine. L’objectif serait de transformer Siri en un agent capable de suivre des objectifs, de déterminer les actions nécessaires et de poursuivre leur exécution en arrière-plan.Cette nouvelle génération d’intelligence artificielle se distingue des assistants conversationnels classiques par sa capacité à réaliser des tâches complètes. Des solutions comme Dots d’OpenAI, Muse de Meta ou Grok proposent déjà des fonctionnalités permettant de suivre des objectifs et d’effectuer différentes opérations sans solliciter constamment l’utilisateur.Un agent IA pourrait, par exemple, organiser un déplacement en recherchant les différentes possibilités de transport, en comparant les horaires et en préparant un itinéraire, sans demander une nouvelle instruction à chaque étape.. Apple dispose déjà de plusieurs technologies susceptibles de faciliter cette transition, notamment App Intents, qui permet aux applications de rendre certaines de leurs fonctionnalités accessibles au système. Siri pourrait donc exploiter directement ces interfaces pour effectuer des opérations dans plusieurs applications, sans nécessairement devoir interagir avec leurs interfaces graphiques comme le ferait un utilisateur. Cette approche pourrait également réduire les ressources informatiques nécessaires à certaines tâches.Cette évolution s’inscrirait dans une stratégie plus ambitieuse impulsée par John Ternus, devenu directeur général d’Apple en septembre dernier. Toujours selon Bloomberg,Lors d’une réunion à huis clos, John Ternus aurait notamment insisté sur la nécessité de dépasser les simples améliorations apportées à Siri pour développer de nouvelles fonctionnalités capables de rivaliser avec celles de la concurrence.Cette volonté d’accélération se traduirait également par une modification des méthodes de développement d’Apple. Pour iOS 28, les ingénieurs bénéficieraient désormais de six semaines consacrées à la programmation et à l’expérimentation, contre quatre auparavant. En contrepartie, la période d’intégration des fonctionnalités passerait de quatre à deux semaines. L’objectif serait de laisser davantage de temps aux équipes pour explorer de nouvelles idées.