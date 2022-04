L'accordeur Chromatic Tuner de Nembrini Audio offert sur iOS et macOS

Il est parfois intéressant de disposer d'un accordeur performant rapidement, que ce soit sous la forme d'une application sur smartphone et tablette, ou via un plug-in. De nombreuses applications plus ou moins efficaces et gratuites sont disponibles sur l'App Store mais la version de Nembrini aura l'avantage de vous proposer le même programme sur iOS/iPadOS (en version autonome ou via le plug-in Audio Units v3 pour les Apps compatibles, comme GarageBand) et sur votre STAN de prédilection sur Mac et PC aux formats Audio Units, AAX (Pro Tools), et VST 2/3. L'utilisateur devra toutefois créer un compte iLok et télécharger le logiciel iLok License Manager (la clé USB iLok ne sera pas nécessaire).Le programme nécessite 35,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS 9.3 minimum. Pour obtenir la version compatible Mac ou PC, il suffira de se rendre sur la page officielle du plug-in