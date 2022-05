Le casque Sony WH-1000XM5 fuite à nouveau avant sa présentation officielle

Les images reprennent bien le design des premiers clichés du casque publiés il y a quelques semaines par nos confrères allemands de TechnikNews mais les mentions sur l'emballage nous en apprennent un peu plus sur les caractéristiques et viennent contredire certaines rumeurs.Les premières informations évoquaient en effet un design revu et plus moderne (mais qui ne semble plus pliable), de nouveaux haut-parleurs, un traitement audio et un ANC améliorés grâce à une nouvelle puce, ainsi que 40 heures d'autonomie avec ANC, soit 10 heures de plus que la génération précédente.(ce qui reste confortable),(LDAC), et donc potentiellement 40 heures avec ANC et sans LDAC. Les réponses ne devraient pas tarder à nous être données lors de la présentation officielle qui ne saurait tarder.