Le pack de 2 enceintes Bluetooth Novodio PocketMax Pro à 39€ (-50%)

(outre son prix plancher),. Les enceintes embarquent deux haut-parleurs épaulés par un radiateur passif pour étoffer les basses, du Bluetooth 5.0, une entrée analogique en mini jack 3,5 millimètres (un câble mini jack vers mini jack est fourni dans la boite), un tuner radio FM, un port USB et un lecteur de carte microSD (pour la lecture de MP3/WAV), une certification IPX4, la prise en charge des appels, et une batterie de 2 200 mAh offrant une autonomie de 6 heures à volume modéré. Attention, le couplage stéréo TWS ne fonctionne que pour la diffusion en Bluetooth (en analogique ou en USB, le son ne sera diffusé que par une enceinte).L'enceinte est assez compacte avec des mensurations de 215 x 95 x 56 millimètres pour un poids de 627 grammes sur la balance. La recharge se fera via un port Micro USB (câble fourni) et via un chargeur USB (non fourni) 5V/1A en 3 heures (n'importe quel chargeur de smartphone en USB-A fera l'affaire). Le pack de 2 enceintes Novodio PocketMax Pro à 39,80€ au lieu de 79,80€