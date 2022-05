KEF célèbre ses 60 ans avec les enceintes connectées LS60 Wireless à 6599€

Les LS60 Wireless sont d'ailleurs les premières enceintes connectées de la marque au format colonne, ont été dessinées par le designer de renom Michael Young, et embarquent la technologie maison Metamaterial Absorption Technology (MAT), un haut-parleur Uni-Q 100 mm (avec tweeter de 19mm en son centre) de douzième génération, 4 haut-parleurs de 135mm en montage Uni-Core avec annulation de forces, un DSP Music Integrity Engine 24bit/384kHz, et une amplification d'une puissance totale (pour la paire) de 1400W.Les enceintes disposent d'une connectivité complète incluant le WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.0, HDMI eARC, optique, coaxiale numérique et RCA pour l’analogique (mais pas de DAC en USB sur Mac et PC, dommage), ainsi que la compatibilité AirPlay 2, Roon et Google Chromecast.en Gris Titane, Bleu Royale ou Blanc Mat avec de premières livraisons prévues pour la seconde quinzaine de juin 2022.