Dans les charts du jour, c'est apparemment la nouvelle émission de radio BTS d'Apple Music qui a battu le record de 2022 de la plus grosse audience pour un premier épisode. Pas de rumeur ou de spéculation ici puisque c'est le service de la Pomme qui l'a annoncé elle-même sur Twitter ! Pour rappel, la nouvelle émission dénommée BTS Radio: Past & Present a été annoncée la semaine dernière. Le groupe devrait présenter trois épisodes au total. La semaine prochaine, un épisode proposera certaines des chansons préférées du groupe, et le dernier épisode reviendra sur sa carrière et sa popularité.