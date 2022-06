Après les podcasts, Spotify s'attaque aux livres audio

de créer, de distribuer et de monétiser leur travail

opportunité massive

Cette annonce n'est pas surprenante en soi, puisque le Suédois a racheté l'année dernière,et qu'elle entend logiquement rentabiliser cette opération. Notons toutefois que l'acquisition n'a pas encore été officiellement entérinée.Pour rappel, Findaway permet aux auteurs. Au delà, il s'agit d'unepour renforcer sa présence sur le marché, notamment face aux offres de ses concurrents. Daniel Elk -le CEO de Spotify- évoque même une! Il se fixe d'ailleurs un: 100 milliards de revenus d'ici 10 ans (contre 11 milliards l'an dernier) et 1 milliard d'utilisateurs en 2030 (contre 422 millions d'utilisateurs mensuels dont 182 millions payant fin mars).De son côté, Apple n'est pas en reste et se montre son plus grand rival ! En effet,. Elle pourrait également sortie une app indépendante, dédiée aux livres audios. Ces derniers pourraient aussi être proposés en service payant, et intégrés à sa formule Apple One.