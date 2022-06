Apple Music commence à augmenter discrètement ses tarifs pour les étudiants

étudiant

Ces changements ont été repérés notamment sur Twitter et montre une petite hausse : aux USA/Canada, on passe de 4,99 à 5,99 dollars et de 4,99 à 5,99 livres au Royaume-Uni (ce qui fait basculer la ristourne de). Cette hausse n'est pas isolée et s'inscrit dans un mouvement global : de nombreux pays sont concernés depuis le mois dernier, comme l'Australie, les Philippines, Singapour, la Malaisie, l'Arabie saoudite, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, Israël et le Kenya. Précisons qu'Apple a informé les abonnés par email.