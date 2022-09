Polaroid se lance dans la musique avec quatre enceintes Bluetooth

Quatre enceintes Bluetooth au look vintage

rétro-futuriste

un clin d'œil à l'héritage de la photographie instantanée et à son célèbre déclencheur de la même couleur

Un service expérimental de musique "Polaroid radio"

Polaroid radio

cinq univers sonores uniques, conçus par des professionnels, gratuits et sans publicité, accessible aussi bien à ceux qui choisissent d'acheter les enceintes qu'à ceux qui ne les ont pas

les grands musiciens et photographes capturent ce que nous ne pouvons pas toujours exprimer avec des mots

des annonces très intéressantes pour l'année prochaine

En effet, celui-ci vient de dévoiler sa gamme, avecCes dernières arborent un look vintage (même si le fabriquant le qualifie de), disponible dans sesjaune, rouge, bleu, noir et gris.Sur le haut des enceintes, trône un gros bouton rouge qui se veut être. Juste à côté, se trouvent des boutons pour jumeler un smartphone ou autre appareil compatible en Bluetooth. Les deux plus petites arborent également une petite(toujours le rappel) avec un anneau pour l'accrocher où l'on veut. Les deux plus grands modèles s'orneront d'uneCôté specs, on notera qu'il est possible de les appairer pour obtenir un son stéréo. Les deux fonctionnent avec une application Polaroid Music à télécharger (iOS et Android) pour accéder à ses favoris et à des radios.Ce dernier va diffuser en direct cinq stations, précise son CEO, Oskar Smolokowski.Et. Il avoue également que ses équipes travaillaient sur le projet depuis plus de deux ans tout ensur