Apple s'offre Rihanna pour le concert du Super Bowl 2023

It's on !

Cet immense évènement outre-atlantique a certes moins d'impact en Europe mais va permettre de renforcer la présence de la plateforme, puisqu'il s'agit de l'événement le plus regardé à la télévision aux Etats-Unis. Le montant déboursé par Apple Music pour ce contrat n'a pas été dévoilé mais d'après le, la firme californienne aurait dépensé, une petite somme au vu de l'immense impact financier et des audiences du show ! Hier soir, Apple Music a également vendu la mèche sur les festivités à venir en tweetant un(C'est parti !), pour annoncer. On ne sait encore si la chanteuse sera en tête d'affiche du spectacle en solo à la mi-temps ou si d'autres artistes participeront.