Malgré la crise, les AirPods Pro 2 seraient toujours les rois du sapin !

Apple dominerait le marché avec les AirPods Pro 2

la concurrence contrainte de brader ses produits

En effet, au cours du troisième trimestre, Samsung occuperait la deuxième position mais serait en situation de faiblesse, les expéditions de Galaxy Buds ayant chuté de 25 %. Xiaomi suivrait loin derrière en troisième.D'après, le segment de TWS aurait augmenté de 6 % (76,9 millions d'unités) dans un marché en berne. Globalement, le marché mondial des produits audio intelligents / connectés a connu sa deuxième baisse consécutive au troisième trimestre 2022, avec des expéditions en baisse de 4 % à 113,6 millions d'unités.Malgré les difficultés de production, les AirPods Pro de deuxième génération se seraient très bien vendus, les revendeurs ayant des stocks conséquents et certains d'entre eux ayant proposé des promotions dès le départ. Ainsi les écouteurs blancs auraient connu une augmentation de 34 % des expéditions et occuperait une part de marché de 31 %.De son côté,estime queAu troisième trimestre 2022, les marques telles que Sony, Jabra et JBL (sous les filiales Harman de Samsung) ont pratiqué des remises agressives pour maintenir leurs niveaux d'expédition. Conséquence de ce cette décision, les performances du marché ont été considérablement affaiblir sur le rapport qualité-prix.