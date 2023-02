Regardez le woofer du HomePod 2 en action !

Un haut parleur avec un débattement de 20mm

son puissant moteur fait vibrer le diaphragme sur 20 mm

Le capteur d'humidité et de température des HomePod 2 et HomePod mini

Un démontage simplifié

Comme vous avez pu le lire au sein de notre test détaillé . Pour obtenir ce résultat, il est possible d'utiliser un haut-parleur de grand diamètre et/ou de déplacer davantage d'air en offrant un grand débattement. Vu la compacité du HomePod, Apple s'est surtout appuyé sur le second point, indiquant que. Si ce débattement est visible sur certaines enceintes, et même mis en avant par des firmes comme Devialet, le HomePod reste discret sur ce point et le châssis cache intégralement ses six haut-parleurs.(à partir d'1'32") et de vérifier les dires d'Apple (le technicien précise que le volume n'est pas à son maximum).. Ce dernier a été activé récemment par le biais de la mise à jour du logiciel interne en version 16.3 . Notons également que la fonctionnalité permettant de reconnaitre l'alarme d'un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone et d'envoyer une notification à l'utilisateur sera activée sur les HomePod mini et HomePod Gen2 (mais pas le Gen1) via une mise à jour dont le déploiement est prévu au printemps prochain.Pour le reste,. En prenant son temps et avec un peu d'expérience (attention à la manipulation de l'alimentation interne), il sera assez facile de démonter ce HomePod 2, mais les réparations resteront compliquées puisqu'Apple ne commercialise pas de pièces de rechange. En effet, un HomePod endommagé n'était jusque-là pas réparé, mais échangé. Peut-être que ce nouveau modèle rejoindra le programme officiel de préparation à la maison d'Apple et sera également réparé au sein des boutiques adoubées par Cupertino. Ce serait la moindre des choses pour une firme qui axe en partie son discours sur le respect de l'environnement. Espérons également que ce HomePod se révélera plus fiable que son aîné, qui semblait rencontrer des soucis un peu trop fréquemment sur ce point (serait-ce ce qui a réellement poussé Apple à le retirer du catalogue pour faire un comeback en version 1.5 cette année ?).