Accessibilité : que pensez-vous des AirPods Pro comme aide auditive ?

Des AirPods Pro performants

Les AirPods Pro comme appareils d'aide auditive pour une perte auditive légère à modérée

Compte tenu de la faible prévalence de l'utilisation d'appareils auditifs chez les personnes malentendantes en raison de leurs coûts élevés et de leur stigmatisation sociale, les produits d'amplification sonore personnelle (PSAP tels que les AirPods Pro) peuvent servir d'alternatives avec une compensation auditive adéquate et une plus grande accessibilité

juste une première étape vers la recherche d'une assistance auditive



Aucune différence significative n'a été trouvée concernant la perception de la parole entre les AirPods Pro et les appareils auditifs en silence, mais pas avec la présence de bruits de fond. Les AirPods Pro peuvent avoir le potentiel d'être un appareil auditif pour les adultes ayant une perte auditive légère à modérée .



Les produits d'amplification sonore personnelle peuvent servir d'option très réaliste et plus abordable lors de la compensation de la déficience auditive et pourraient donc potentiellement combler l'écart entre les personnes ayant des difficultés auditives et leur première étape vers la recherche d'une assistance auditive .

Ainsi, une nouvelle étude d'soutient que des AirPods Pro peuvent -dans certains cas- fonctionner tout aussi bien que certaines aides auditives coûtant beaucoup plus cher.Pour participer à ce test comparatif,ayant une perte auditive neurosensorielle ont été recrutés. Le processus mis en place consistait à ce que chacun répète mot à mot, des phrases courtes qui ont été diffusées successivement via chacun des dispositifs mis en place.. À l’inverse, les AirPods sont classés bons derniers. De tels résultats sont assurément encourageants pour Apple. Ainsi,met en avant la question du budget.En effet, face aux 2 300 dollars par oreille pour des appareils auditifs délivrés sur ordonnance -ou aux 1 500 dollars pour des aides de base- les 249 dollars des appareils de Cupertino semblent beaucoupà davantage de personnes, d'autant que certains modèles de prothèses auditives affichent des délais relativement longs d'expéditions.Enfin l'étude met également en avant une sorte de gêne à porter des aides auditives,(selon iScience...). L'étude précise malgré tout que même si la puissance statistique était satisfaisante, l'étude est limitée par une taille d'échantillon relativement petite.Les écouteurs pourraient donc servir d'aide auditive dans des cas de perte auditive légère à modérée. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les AirPods Pro restent des produits avant tout dédiés à l'écoute de musique, même si Apple les complète de fonctionnalités liés à la santé.