Une salle de concert dans votre salon ? Apple Music Classical fait sa pub !

Une salle de concert dans votre salon

Apple Music Classical est une application dédiée qui est idéale pour les experts en musique classique ainsi que pour tous ceux qui sont nouveaux dans le classique, avec la plus grande sélection de musique classique au monde, les meilleures capacités de recherche et de navigation, l'expérience sonore la plus haut de gamme avec Spatial Audio et des milliers d'enregistrements exclusifs

Comment profiter d'Apple Music Classical ?

connexion Internet est requise pour écouter de la musique sur Apple Music Classical

Depuis ce matin, l'application est disponible en France , après plus d'une année d'attente. Aussi fallait-il s'assurer duneCelui-ci depuis son canapé s'évade dans une salle de concert en compagnie de la pianiste Alice Sara Ott et le chef d'orchestre Karina Canellakis interprétant le Concerto pour piano No. 1 de Beethoven.Pour Oliver Schusser,En effet il faudra nécessairement un abonnement Apple Music (Individuel, Etudiant, Famille ou Apple One). Même si vous pouvez la télécharger librement, vous ne pourrez pas l'utiliser.A cela , s'ajoute une autre restriction :. En effet, il est expressément précisé qu'uneNotons qu'Pour le moment,et une application Android devrait bientôt l'être. De même,Toutefois il est possible de penser que le cas de la Russie soit lié au conflit avec l’Ukraine et à la décision d’Apple de suspendre ses services dans le pays. Pour les autres, certains évoquent de possibles problèmes de licences.