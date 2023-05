Spotify supprime de nombreux contenus générés par des IA

Un grand ménage de Printemps chez Spotify

Des plateformes mises en demeure

Heart on My Sleeve

Suivant le mouvement,. Dans le détail, il a retiré presque 7 % des titres téléchargés par, une start-up dont le comportement avait été dénoncé par leet UMG.(tempo, paroles...). En quelques minutes, le tour est joué et le fichier est prêt à être publié. Et bien évidemment à générer des revenus. Basée en Californie, la jeune firme recenserait plus de 14 millions de créations par ses utilisateurs. Elle serait actuellement en pleines discussions avec Spotify.La chanson qui était devenue virale sur les réseaux et les plateformes a été créée par un dénomméavec un logiciel à base d'IA, formé par les artistes Drake et The Weeknd.Rappelons que. En effet, comme pour le dessin, l’IA va piocher dans une base de données et analyser une qualité importante de données, ce qui va lui permettre de générer des musiques et des paroles. Aujourd'hui,au vu du nombre de débats enflammés ou des plaintes. Pas un seul domaine ne lui échappe : écriture, peinture et dessin et, bien sûr, musique.