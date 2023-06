Seriez-vous prêts à payer encore plus pour l'offre sans perte de Spotify ?

Ne l'appelez plus Spotify HiFi

Supremium

Une concurrence déjà présente et sans surcoût

Rappelez-vous, le 22 février 2021, Spotify annonçait fièrement l'arrivée dans l'année d'une offre HiFi sans perte. Deux années ont passé, et les utilisateurs l'attendent toujours.et donnant accès à l'audio sans perte et haute qualité (24 bits/192kHz ?). En sus de cette formule attendue, les utilisateurs de l'actuelle offre Premium pourrait profiter de livres audio gratuits.Il va peut-être être compliqué. Bien entendu, comme pour les concurrents, il faudra disposer des oreilles et du matériel adéquats pour en profiter pleinement . La date de lancement de cette nouvelle formule n'a pas encore été révélée, ni les tarifs, mais ce serait pour cette année. Dites-nous dans les commentaires et le sondage ci-dessous si vous seriez prêts à payer plus que l'abonnement Premium pour profiter d'une meilleure qualité audio sur Spotify.