Une première image de la Sonos Move 2

Sonos Move 2 : un lancement en septembre

Le modèle actuel

Une Sonos Move encore plus polyvalente

Comme souvent avec Sonos, ce sont nos confrères de The Verge qui ont réussi à obtenir des clichés et des informations avant le lancement officiel.(soit une hausse de 50 dollars par rapport au premier modèle).Le design serait identique à la version actuelle tout en reprenant les nouveau panneau de commande hérité des Era 100 et 300 et en offrant u(contre du mono sur la génération actuelle),(24 heures contre 11 pour la première génération), une station de charge dont le fil serait amovible, le support du Bluetooth et du Wi-Fi sans avoir à appuyer sur le bouton situé à l'arrière du modèle actuel pour choisir entre les deux modes, ou encorePou r rappel, la Sonos Move actuelle est déjàpar son rendu sonore réellement satisfaisant, une puissance suffisante pour de nombreux usages, le mode Trueplay pour adapter le rendu à la pièce d'écoute, la poignée de transport, une autonomie de 11 heures à volume modéré, la pratique base (livrée avec l'enceinte) de charge sans fil (via une connecteur) pour un usage sédentaire tout en assurant que la batterie sera pleine au moment de l'emporter,, et une bonne polyvalence grâce à la compatibilité Bluetooth et AirPlay 2.