Une grosse enceinte pour les soirées et les petits concerts chez Teufel

Teufel Rockster Air 2

Jusqu'à 58 heures d'autonomie

des basses précises et marquées et des aigus et médiums clairs, avec un son équilibré et sans distorsion, même à volume élevé

Ce type d'enceinte a le vent en poupe de l'autre côté de l'Atlantique (ce format pullule sur les stands des salons), et commence également à se démocratiser sur notre territoire. Les grands acteurs du marché ne s'y trompent pas et proposent chacun leur vision de l'enceinte Bluetooth XXL parfaite pour les soirées., un modèle assez imposant avec des mensurations de 58,9 x 34,4 x 32,3 centimètres pour 14,15 kg sur la balance (l'enceinte dispose de poignées intégrées pour en faciliter le transport).La nouvelle venue embarque un tweeter de 25mm et un woofer de 250mm ainsi qu'un amplificateur Texas Instruments Classe D pour une puissance totale de 80W et une réponse en fréquence allant de 47 Hz à 22 kHz. L'enceinte se veut polyvalente avec du Bluetooth 5.0 et les codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD, mais également, le tout avec une volume pour chaque entrée et un réglage séparé pour les basses et les aigus.Selon le constructeur, la batterie intégrée de 99 Wh offre(103 dB RMS à 1m, 115dB en crête à 1m, toujours selon Teufel). Un mode éco permet de s'assurer de disposer de 31 heures d'autonomie en limitant les basses et le niveau maximum (-10dB), et il sera possible de recharger un appareil via le port USB-C en 5V/2A.. La firme allemande annonceIl sera possible de coupler deux enceintes en Bluetooth, et jusqu'à 10 enceintes en XLR via la configuration DJ.