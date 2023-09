Sonos Move 2 : la meilleure enceinte nomade s'améliore encore

Sonos Move 2

Depuis son lancement en 2019, le Sonos Move est le best-seller incontesté dans sa catégorie, un succès qu'il doit à son design, son caractère polyvalent et un son puissant. Nous nous efforçons de créer des expériences sonores qui inspirent des liens plus profonds, quelles que soient les personnes où l'endroit où nous nous trouvons. En réinventant notre enceinte la plus populaire pour la doter d'un son stéréo, ainsi que de l'acoustique nouvelle génération et du design introduits avec la gamme Era, le Sonos Move 2 représente un pas de plus dans l'accomplissement de notre engagement en faveur d'une expérience d'écoute immersive.

, mais ne boudons pas notre plaisir pour autant. Le design de cette Move 2 reste très proche de la version précédente tout en reprenant les nouveau panneau de commande hérité des Era 100 et 300 et en offrant(contre du mono sur la première génération),(24 heures contre 11 pour la première génération), une station de charge dont le fil est enfin amovible, le support du Bluetooth et du Wi-Fi sans avoir à appuyer sur le bouton situé à l'arrière du premier modèle pour choisir entre les deux modes, ou encoreSelon Patrick Spence, dirigeant de Sonos :Pour rappel, la Sonos Move originelle est déjàpar son rendu sonore réellement au-dessus de la mêlée, une puissance suffisante pour de nombreux usages, le mode Trueplay pour adapter le rendu à la pièce d'écoute, la poignée de transport, une autonomie de 11 heures à volume modéré, la pratique base (livrée avec l'enceinte) de charge sans fil (via une connecteur) pour un usage sédentaire tout en assurant que la batterie sera pleine au moment de l'emporter,, et une bonne polyvalence grâce à la compatibilité Bluetooth et AirPlay 2.Ce nouveau modèle améliore encore les choses avec une autonomie en très nette hausse, la stéréo avec une seule enceinte, et station de charge plus pratique, une consommation en veille réduite de 40%, l'usage de matériaux recyclés (la batterie est toujours amovible et remplaçable), et la possibilité de connecter des appareils en filaire via le port USB-C (qui peut désormais recharger un autre périphérique) et un adaptateur. De quoi s'assurer de conserver son rang sur le marché des enceintes connectées nomades.