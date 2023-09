Beolab 8 de Bang & Olufsen : un bijou audio à partir de 5 000 € la paire !

Bang & Olufsen Beolab 8

A partir de 4998€ la paire

Notre objectif est d’offrir des expériences d’écoute puissantes et immersives à nos clients. C’est exactement ce que propose la Beolab 8. Il s’agit d’une enceinte évolutive ancrée dans la flexibilité, la performance et l’innovation.



En s’inspirant de la série haut de gamme Beolab, notre objectif pour la Beolab 8 était de distiller l’essence acoustique de ces impressionnantes enceintes dans un produit compact, qui conserverait la directivité et le contrôle du faisceau sonore pour une reproduction optimale du son, dans n’importe quel environnement. De quoi offrir une expérience immersive, en toutes circonstances.

vendre un organe ou deux

Comme d'habitude chez B&O,(une option pour le moins coûteuse, comme nous le verrons plus bas), du polymère pour l'intérieur et l'arrière, ainsi qu'une surface de contrôle tactile en verre sur le dessus. Côté son, la Beolab 8 embarque un tweeter de 0,6 pouces, un haut-parleurmedium de 3 pouces et un woofer de 5,25 pouces, chacun avec son propre amplificateur de classe D (50 + 50 + 200W).La nouvelle venue fait également le plein de technologie avec du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 avec les codecs AAC et SBC, la compatibilité avec Spotify Connect, TIDAL Connect, B&O Radio, Deezer et QPlay 2.0, et la capacité d'adapter la largeur du faisceau -2 modes sont proposés- ainsi que le rendu à la pièce d'écoute. Si AirPlay 2 n'est pas cité (serait-ce un oubli ?),(ultra wideband)1 (mais pas les SE)(l'endroit où le son est optimal). Attention, cette fonctionnalité est réservée aux iPhone , nécessite d'avoir le smartphone sur soi et de disposer d'une paire de Beolab 8.Chaque enceinte embarque 2 port Ethernet, un port Powerlink, ainsi qu'une entrée audio en USB-C. Bon point pour les amateurs des produits de la firme, le port Powerlink et la fonction Powerlink Wireless permettront de. La conception modulaire de l'enceinte permettra de remplacer simplement de nombreux composants et donc de faire durer l'enceinte dans le temps, et lSelon Michael Henriksson, Vice-président du marketing produit chez Bang & Olufsen :. Pour ce prix, vous disposerez d'une façade en tissu, et il faudra allonger 1 000 euros supplémentaires pour la jolie façade en chêne clair. De quoi faire saigner du nez plus d'un conseiller bancaire. Votre mission, si vous l'acceptez, est de rassembler cette somme avant le 30 octobre, date de leur commercialisation.