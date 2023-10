Moins de bugs pour les AirPods Pro 2 ?

Une mise à jour du firmware pour les AirPods Pro 2

corrections de bugs et autres améliorations.

Les AirPods Pro 2 Lightning et USB-C reçoivent doncLes deux modèles d'AirPods Pro 2 passent du firmware numéroté 6A301déployé en septembre à la version 6A303.Pour vérifier le firmware de vos AirPods/Pro/Max et des écouteurs et casques de la gamme Beats,, l'information se trouve en face de la ligne, ou encore via, puis en touchant l'icône. Il faut pour cela que les écouteurs/casques soient connectés au périphérique iOS, et la mise à jour se fera automatiquement (patience).