Faute de rentabilité, Spotify va licencier 17% de son personnel

Une hausse des tarifs insuffisante

spectaculaire

Je comprends que, pour beaucoup, une réduction des effectifs de cette taille va être une surprise étant donné nos récents résultats plutôt positifs et nos performances

La guerre du streaming

Cet été, Spotify avait donc suivi ses principaux concurrents en annonçant. Désormais, il faut en effet débourser en France 10,99 euros par mois pour l'abonnement Premium (contre 9,99 euros, soit +10%), 14,99 euros par mois pour la formule Duo (contre 12,99 euros, soit +15%), 17,99 euros par mois pour la formule Famille incluant 6 comptes (contre 15,99 euros, soit +12%), et 5,99 euros par mois pour l'abonnement étudiant (contre 4,99 euros).Mais apparemment cette augmentation n’a pas été suffisante pour relancer la plateforme. Face à un ralentissementde la croissance économique et à la hausse des taux d’intérêts, le numéro un mondial du streaming musical annonce, soit une coupe des effectifs de 17% (environ 1500 personnes). Cette dernière est à rajouter à la précédente mesure de réduction de 6 % en janvier dernier.Sur le site de société, Daniel EK -CEO de Spotify- précise :Cette décision reste pour le poins Inattendue,(baisses d'effectifs, hausse des prix, modification du mode de rémunération des morceaux, etc.). Le 24 octobre, le groupe suédois avait publié un profit trimestriel (65 millions d'euros), une rareté.Rappelons que la plateforme Spotify, créée en 2008, permet de découvrir, gérer et profiter de plus de. Fort de ses, dont 226 millions d'abonnés sur 184 marchés, Spotify est le service d'abonnement au streaming audio le plus populaire au monde.. Même si le nombre exact de ses abonnés n’est toujours pas publié, Cupertino a récemment relevé le tarif de base de l’abonnement à 10,99 euros, soit un montant similaire au Suédois. Pour l’heure, il ne faudra pas s’attendre à une politique d’écrémage de la part du californien, consistant à proposer des tarifs plus élevés afin de se garantir une clientèle plus aisée ou à fort pouvoir d’achat, qui laisserait une partie du public à disposition du suédois.