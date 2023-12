Idées cadeaux 2023 pour les musiciens : dès 100€, livré avant Noël !

Les amplis nomades Spark Mini et Spark GO

Après le combo Spark de 40W, la firme Positive Grid propose le Spark Mini, un ampli connecté doté d'une puissance réduite à 10W mais proposant un format nettement plus compact (146.5 x 123 x 165 mm pour 1,5 kg sur la balance) tout en offrant tout de même deux haut-parleurs (de 2 pouces, avec un angle de 8°) ainsi qu'un radiateur passif permettant d'étoffer les basses. L'application propose 33 émulations d'amplificateurs ainsi que 43 effets, et permet d'accompagner automatiquement le guitariste avec un rythme et une ligne de basse adaptés en temps réel à son jeu, ou encore de ralentir le tempo, et d'écouter une partie en boucle (compatible avec Spotify, YouTube Music et Apple Music). Positive Grid ajoute les commandes vocales permettant de demander un rythme particulier, ainsi que le Tone Engine afin de se rapprocher au plus prêt du rendu sonore du titre en écoute, avec plus de 10 000 préréglages basés sur la signature sonore de guitaristes. Nous avons également pu vérifier l'autonomie confortable de 8 heures avec un volume modéré, ce qui devrait suffire dans la plupart des cas. Le dernier élément de la gamme Spark se démarque par son format ultra compact affichant des mensurations de 125 x 85 x 45 mm pour seulement 346g sur la balance, parfait pour ne pas encombrer les bagages plus que de raison (il faut déjà caser la guitare). Le Spark GO permet donc d'amplifier le son d'une guitare qui serait branchée en jack, mais également de servir d'enceinte Bluetooth afin de n'emmener qu'un seul appareil. Petit plus fort pratique, une courte courroie (deux modèles sont dans la boite) peut s'accrocher sur le côté. La batterie de 2 500 mAh permet de tenir environ 8 heures à volume modéré et la charge complète se fera en 2 heures avec une alimentation délivrant 10W. Derrière la grille aimantée (un autre modèle noir est fourni dans la boite), se cachent un petit haut-parleur de 2 pouces couplé à un amplificateur classe D de 5W et à un radiateur passif pour étoffer les fréquences graves. On pourrait craindre un son trop maigrelet et criard mais il n'en est rien, largement suffisant pour s'amuser et devrait en étonner plus d'un lorsque vous dégainerez la bête. Les commandes sont minimalistes, avec une sortie casque pour s'entrainer sans déranger l'entourage, deux boutons pour gérer le volume de la musique (indépendant de celui de la guitare), un bouton pour choisir une des quatres configurations en mémoire, un bouton d'alimentation permettant également l'appairage en Bluetooth, et un port USB-C pour la recharge (un câble USB-A vers USB-C est fourni, mais pas l'alimentation). L'App Spark dédiée permettra d'utiliser les émulations afin d'obtenir le son qui vous convient (il sera possible d'en mettre 4 en mémoire dans l'ampli et d'en charger rapidement à l'aide d'un bouton), d'accompagner automatiquement le guitariste avec un rythme et une ligne de basse, de profiter de plus de 50 000 sonorités via le service ToneCLoud, de ralentir le tempo, et d'écouter une partie en boucle, de vous accorder, et même de filmer votre prestation grâce à votre smartphone. Si vous êtes guitariste et que vous voulez disposer en déplacement (ou dans un petit appartement) d'un ampli compact offrant un panel étendu de sons via l'App. Le Tula Mic

Fondée par David Brown, dirigeant de la société Soyuz (connue pour ses très bons microphones à lampe fabriqués à la main, rivalisant avec le légendaire Neumann U47 selon Nigel Godrich réalisateur adoubé par Radiohead), Tula commercialise le Tula Mic. Le pied (en métal également) se rabat sur le microphone pour le transport, et se fixe grâce à un système quart de tour. Il sera donc extrêmement simple et rapide de retirer le pied, et tout aussi simple de le remettre. La fixation ne pouvant s'insérer que dans un sens, ingénieux. Notons que l'adaptateur fourni permettant de placer le microphone sur un pied reprend cette fixation quart de tour. L'ensemble est clipsé et vissé (pas de colle), permettant de faciliter le démontage, la maintenance et le recyclage. Du côté de la fiche technique, deux capsules (une avec une directivité cardioïde et l'autre omnidirectionnelle), d'un système de réduction des bruits ambiants Brusfri conçu par Klevgrand (que l'on peut activer/désactiver), une batterie offrant 10 heures d'autonomie avec la réduction de bruit, et de 8 Go de mémoire interne (offrant également jusqu'à 14 heures d'enregistrement). Le microphone permettant d'effectuer des enregistrements autonomes, et deux LED en façade pour visualiser le niveau de gain et l'activation de l'enregistrement. Une dernière LED au dos, à côté du port USB-C, indique le niveau de batterie du Tula Mic. Il est possible de contrôler la lecture des pistes enregistrées et le volume via le port mini jack 3,5 millimètres, de gérer le gain, d'activer/désactiver la réduction de bruit, de choisir la capsule cardioîde ou omnidirectionnelle, ou d'opter pour l'enregistrement via un microphone Lavalier. Les pistes enregistrées seront alors disponibles sous la forme TULA000X.WAV, et si la réduction de bruit a été activée, un fichier nommé TULA000X-BRUSFRI.WAV s'affichera en sus de la piste sans la réduction. Attention de ne pas renommer les fichiers sur la mémoire interne si vous désirez pouvoir les lire depuis l'appareil. Le choix de la capsule permet de s'adapter aux types d'enregistrements (interview avec une personne de chaque côté de microphone, prise d'un instrument ou de chant), et les résultats sont clairs et bien définis. La réduction de bruit ne fait pas de miracles, mais pourra toutefois permettre d'atténuer légèrement les nuisances dans de mauvaises conditions.

L'Axe I/O One

Avec l'Axe I/O One, IK multimédia décline la gamme débutée avec l'Axe I/O, lancée en 2019, puis l'Axe I/O Solo commercialisée en 2020. Pour la petite histoire et mieux comprendre le choix du nom de cette gamme, les anglophones surnomment du doux nom de hache (Axe dans la langue de Jimi Hendrix) leur instrument. En France, nous avons préféré jeter notre dévolu sur la pelle (admettez que Pelle I/O ça en jette un peu moins). Le tarif contenu n'empêche pas l'Axe I/O One d'être intéressante puisque l'interface propose tout de même deux entrées (mais pas simultanément), une sortie Amp Out pour envoyer le son dans un véritable amplificateur (par exemple pour du reamping), deux entrées pour des pédales d'expression ou des switchs (par exemple pour changer de canal sur l'émulation), des entrées et sorties MIDI, deux sorties monitoring au format jack, un port USB-C et des convertisseurs offrant des enregistrements en 24 bits/192 kHz. Il sera également possible d'adapter l'entrée pour un instrument disposant de micros actifs ou passifs et de profiter du circuit d'adaptation d'impédance Z-Tone permettant d'ajuster l'impédance d'entrée pour interagir avec les micros de la guitare, tout en choisissant entre un circuit transparent ou un circuit JFET apportant un son plus chaleureux et des harmoniques.