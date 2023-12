idées cadeaux pour les joueurs : manette, souris et casque dès 50€ !

Manettes berceaux

Razer Kishi v2 pour jouer confortablement sur iPhone

Backbone One pour les iPhone 15 en USB-C

Les manettes PlayStation 5 et Xbox

La souris Logitech G Pro X Superlight V1 et V2

le plus avancé dans le monde du gaming

Le dongle Lightspeed, toujours en USB-A

Corsair HS65 : un casque sans fil multiplateforme

Le dongle USB-A fourni est compatible Mac/PC/PlayStation 4 et 5

Le logiciel Corsair iCue sur Mac

Il faut l'avouer certains joueurs s'en sortent très bien avec les commandes tactiles.Personnellement, je fuis les titres affichant un stick tactile à l'écran, étant tout simplement trop habitué à l'ergonomie bien moins floue d'une manette physique (ou du sacro-saint combo clavier/souris, mais c'est une autre histoire, et il n'est pas adapté à tous les styles de jeu). Bien entendu, iOS prend désormais en charge les manettes des consoles de Microsoft, Sony et Nintendo, améliorant nettement l'ergonomie de nombreux jeux,(dans les transports par exemple).Razer pense aux joueurs sur iPhone en proposant sa manette Kishi V2 dotée d'un port Lightning. Cette version pour téléphone pommé permet d'améliorer la prise en main avec un format se rapprochant des Nintendo Switch et Valve Steam Deck tout en proposant. Une fois le smartphone en placeIl sera possible de mettre en place des actions pour les boutons R4 et L4 via l'application Nexus accessible via un bouton dédié (la configuration des contrôles standards sera accessible dans les Réglages d'iOS), d'enregistrer des captures d'écran (en appuyant deux fois) et des vidéos (via un appui long) en cliquant sur le bouton idoine, d'accéder directement aux menus et options du jeu, et de. La Kishi V2 est compatible avec les iPhone SE (1re et 2e génération), iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7 et 7 Plus, iPhone X, 8 et 8 Plus, iPhone XS, XS Max, XR, ainsi que tous les iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14.Si vous avez craqué pour un iPhone 15, il faudra opter pour une manette berceau dotée du port USB-C adéquat. Backbone dispose d'une version USB-C, qui était jusque-là dédiée aux smartphones Android.La firme indique que les nouvelles versions (dont celle en lien au bas de cet article) sont compatibles dès la sortie de la boite, mais pendant quelques mois, il sera parfois difficile de savoir si la version que vous achetez est bien dotée de cette mise à jour (sinon il faudra disposer d'un smartphone Android, ou d'en emprunter un à une connaissance, le temps de faire la mise à jour).Le périphérique propose les contrôles habituels,, et ajoute à cela un port mini jack 3,5mm pour un casque, un port Lightning ou USB-C pour la charge ou un accessoire, ainsi que quatre boutons permettant de lancer l'application, d'afficher une interface listant les jeux disponibles sur le périphérique, d'activer la capture vidéo de la partie en cours, ou encore de lancer un chat vocal entre les utilisateurs du programme.. La Backbone One est disponible en noir ou en version PlayStation Edition arborant les couleurs de la dernière console de Sony ainsi que les boutons Triangle, Croix, Rond et Carré au lieu des habituels A, B, X et Y.Pour rappel,(depuis iOS/iPadOS/tvOS 14.5 et macOS 11.3), et les gâchettes adaptatives sont également prises en charge depuis iOS 15.4. L'appairage de la DualSense est très simple, Pour cela,, puis se rendre dans l'onglet Bluetooth desd'iOS/iPadOS/tvOS et desde macOS pour voir apparaître la manette. Une fois appairée, la manette sera utilisable avec l'ensemble des jeux gérant la fonction, dont les nombreux titres d'Apple Arcade. PS Remote Play afin de profiter des gâchettes adaptatives sur les titres PlayStation 5 compatibles sur iOS et iPadOS. Il sera envisageable de personnaliser les touches en se rendant dans les, puis, et dans l'onglet. De plus,Ce modèle conçu par Microsoft est parfaitement adapté au jeu sur les Mac, iPad, iPhone et Apple TV, et permet de profiterSi les titres sont configurés automatiquement (avec affichage des boutons en fonction de la manette utilisée en jeu), il sera également possible de personnaliser les touches en se rendant dans les, puis, et dans l'onglet. Le bouton dédié au partage de la manette permettra de lancer une capture ou l'enregistrement d'une vidéo (double appui).(à côté du port USB-C)(le bouton Xbox blancs se mettra à clignoter rapidement),. Pratique, ce même bouton de synchronisation permettra de basculer d'un périphérique iOS/iPadOS/tvOS/macOS à la console ou un PC en l'actionnant deux fois.La souris Logitech G Pro X Superlight (que j'utilise personnellement avec bonheur pour jouer, dispose de la technologie sans fil Lightspeed 2,4 GHz (récepteur USB inclus), d'un capteur maison Hero 25K à 25600 DPI, de la compatibilité Powerplay pour la charge sans fil, de grands patins en PTFE et d'une autonomie atteignant 70 heures.Récemment, Logitech a pris le temps de plancher sur une nouvelle version et(la première version est déjà incroyablement légère à l'usage, ou pourrait presque l'oublier) et lui offre les switchs hybrides optique/mécanique Lightforce, ainsi que le nouveau capteur Hero 2, annoncé comme étant, de quoi traverser deux écrans 6K d'un tremblement., beaucoup mieux que le micro-USB de la génération précédente (mais le dongle Lightspeed est toujours en USB-A) et de la compatibilité Powerplay (recharge sans fil via le tapis adéquat).. Si le port de charge Micro-USB ne vous dérange pas, vous pouvez vous rabattre sans trop de problème sur la génération précédente actuellement en promotion.Le Corsair HS65 Wireless propose(avec une réponse en fréquence de 20Hz à 20 000 Hz et une impédance de 32 Ohms à 1 kHz), un microphone perche (avec mise en sourdine en relevant la perche ou via un bouton dédié, une impédance de 2,2k Ohms et une réponse en fréquence de 100 Hz à 10 000 Hz), et la technologie Sonarworks SoundID permettant d'adapter le rendu en créant un profil personnalisé pour l'utilisateur.La connexion sans fil se fera soit. Attention, la technologie Sonarworks SoundID est uniquement disponible via le dongle USB et ne sera pas proposée en Bluetooth. Il sera également possible de recevoir et d'émettre des appels en Bluetooth lorsque le casque est connecté au dongle USB (la prise d'appel se fera alors via le bouton multifonction Bluetooth sur l'oreillette droite).Le casque affiche 279g sur notre balance (proche des 275g revendiqués par Corsair), et l'autonomie confortable nous a permis de profiterEn jeu, l'usage du dongle 2,4 GHz permet de réellement réduire la latence au point de la rendre imperceptible. Les joueurs devront donc privilégier cette connexion par rapport au Bluetooth dont la latence est plus importante et peu s'avérer gênante en pleine partie pour les utilisateurs sensibles sur ce point, y compris lorsqu'un codec Low Latency est disponible.