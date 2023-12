Sélection de Noël spéciale audio et stockage ! Dès 55€, livré avant les fêtes !

Stockage

Crucial X9 et X10 Pro : 1Go/s, même sur Mac Apple Silicon !

Débits obtenus sur un Mac Apple Silicon

SSD M.2 pour les boitiers externes et la PlayStation 5

Audio

Sonos Era 300

la première enceinte connectée au monde à offrir une véritable écoute tridimensionnelle grâce à une compatibilité totale avec les musiques et les pistes Dolby Atmos.

Sonos Move 2

La Sonos Move 2

Deux tweeters pour la stéréo

Le nouveau panneau de commandes

Marshall Middleton

Si certains utilisateurs s'appuient sur le stockage dans le cloud, d'autres ontQue ce soit pour travailler sur de gros projets, ou pour installer des volumes de données importants, comme des banques de sons ou encore des jeux -le récent Baldur's Gate 3 dépasse les 100 Go, ce qui ne laissera que très peu de place sur des SSD de 256Go-De plus, ces SSD seront également utilisables sur les iPad dotés de la connectique adéquate, ainsi que sur les iPhone 15 grâce au port USB-C.Après les X8, Crucial propose les X9 Pro et X10 Pro, des versions aussi rapides que le X8 avec 1 050 Mo/s en USB-C 3.2 Gen2 à 10 Gb/s en lecture comme en écriture, etCes SSD disposent d'un châssis en aluminum avec une face recouverte de caoutchouc, d'une certification IP55 contre l'eau et la poussière, ainsi qu'une conception anti-choc lui permettant de résister à une chute d'une hauteur de 2 mètres.Autre avantage,. Sur d'autres modèles, le contrôleur des Mac Apple Silicon implique des débits en retrait par rapport à ce que 'son obtient sur les Mac Intel. Le X10 Pro reprend le même format mais propose des débits atteignants 2 100 Mo/s en lecture et 2 000 Mo/s en écriture. Attention toutefois, il ne sera pas possible de profiter de ces performances sur les Mac actuels, car l'USB-C 3.2 Gen 2x2 n'est pas pris en charge (il faudra vérifier que vos autres machines sont compatibles pour espérer atteindre les débits promis par le constructeur).Attention,Le X9 Pro propose des la mémoire de type TLC, contre QLC sur le X9, ainsi qu'en certification IP55 (absente sur le X9), le boitier est en aluminium sur le X9 Pro et en plastique sur le X9, et la garantie est de 5 ans sur le Pro et 3 ans sur le X9.Il est également envisageable de vous offrir. En fonction du boitier que vous aurez choisi, il sera possible de profiter des débits de l'USB 3.2 Gen2 à 10, Gb/s, ou de l'USB4 et du Thunderbolt 3/4 à 40 Gb/s (avec des débits réels autour de 2800 Mo/s en Thunderbolt et 3 000 Mo/s en USB4, comme vous pouvez le constater dans notre test du MacBook Pro M3 Max face au Razer Blade 16 ).Pour être certain de saturer la bande passante disponible,, comme le récent T500, toujours chez Crucial. Ces SSD embarquent des puces 3D NAND TLC 232 couches, un contrôleur Phison PS5025-E25 et proposent une endurance de 600 TBW pour le 1 To et 1200 pour le 2 To, un cache de 2Go de DDR4 (tout du moins pour la version 2 To) et des débits atteignants 7400 Mo/s en lecture et 7 000 Mo/s en écriture (7 300 Mo/s et 6 800 Mmo/s pour la version 1 To). Il sera ainsi possible de conserver ces SSD et de profiter des débits supérieurs lorsque la connectique des Mac, iPad et iPhone évoluera, par exemple avec le Thunderbolt 5 Notons que. Si le modèle qui vous intéresse n'est pas disponible avec un dissipateur (le T500 est proposé avec ou sans), il est tout à fait envisageable d'opter pour le SSD M.2 PCIe 4.0 de votre choix et d'ajouter ce dissipateur Be Quiet ! à 11,99 euros compatible avec l'espace disponible au sein de la PlayStation 5 (testé à la rédaction).L'enceinte Sonos Era 300 est. Grâce à cette architecture, Sonos présente l'Era 300 comme étant tout simplementL'Era 300 est capable de diffuser en stéréo avec une seule enceinte,ce qui lui offrira une plus grande polyvalence (par exemple face au HomePod ), Wi-Fi 6 et AirPlay 2, et, par exemple une platine vinyle, via un adaptateur mini-jack optionnel (là encore, une polyvalence qui manque cruellement au HomePod selon moi). Il sera possible d'appairer deux Sonos Era 300 pour obtenir un couple stéréo, mais également de les associer à une barre de son Arc ou Beam Gen2 de la marque en tant qu'enceintes arrière compatibles Dolby Atmos.L'enceinte est compatible avec l'Assistant Google, Alexa, Sonos Voice Control pour le contrôle vocal.. Le mode Trueplay adaptant le rendu de l'enceinte à la pièce d'écoute grâce aux microphones intégrés est de la partie, et il sera possible d'ajuster le niveau des basses et des aigus via l'application dédiée. Avec cette Era 300 dont vous pouvez consulter notre test complet , Sonos propose donc une alternative plus ouverte et très intéressante au HomePod Si vous cherchez plutôt, mon modèle préféré est, de loin, la Sonos Move 2 dont vous pouvez retrouver notre test Le design de cette Move 2 reste très proche de la version précédente tout en reprenant les nouveau panneau de commande hérité des Era 100 et 300 et en offrant(contre du mono sur la première génération),(24 heures contre 11 pour la première génération), une station de charge dont le fil est enfin amovible, le support du Bluetooth et du Wi-Fi sans avoir à appuyer sur le bouton situé à l'arrière du premier modèle pour choisir entre les deux modes, ou encorePour rappel, la Sonos Move originelle est déjàpar son rendu sonore réellement au-dessus de la mêlée, une puissance suffisante pour de nombreux usages, le mode Trueplay pour adapter le rendu à la pièce d'écoute, la poignée de transport, une autonomie de 11 heures à volume modéré, la pratique base (livrée avec l'enceinte) de charge sans fil (via une connecteur) pour un usage sédentaire tout en assurant que la batterie sera pleine au moment de l'emporter,, et une bonne polyvalence grâce à la compatibilité Bluetooth et AirPlay 2.Ce nouveau modèle améliore encore les choses avec, une consommation en veille réduite de 40%, l'usage de matériaux recyclés (la batterie est toujours amovible et remplaçable), et la possibilité de connecter des appareils en filaire via le port USB-C (qui peut désormais recharger un autre périphérique) et un adaptateur. De quoi s'assurer de conserver son rang sur le marché des enceintes connectées nomades.En plus compacte, et après les Willen et Emberton II lancées en mai 2022 et dont vous pouvez retrouver notre test ici (elle sonorise ma salle de bain avec bonheur) offrant, en sus de son design emblématique, un son à 360 degrés, des contrôles sur le dessus permettant l'appairage et le réglage du volume (la graduation ne va pas jusqu'à 11^^), des aigus et des basses, la technologie maison True Stereophonic pour une stéréo ample malgré le format compact, deux woofers 3 pouces de 15W épaulés par deux radiateurs passifs et deux tweeters de 10W, chaque haut-parleur disposant de son amplificateur de classe D.. Le port USB-C permettra quant à lui de faire le plein en 4h30 environ, et le mode charge rapide offrira 2 heures d'écoute pour 20 minutes de charge. Il sera possible d'appairer deux modèles pour obtenir une paire stéréo, ou de multiplier les enceintes grâce au mode Stack. La Middleton affiche des mensurations de 109 x 230 x 95 mm pour 1,8 kg et devrait satisfaire les utilisateurs qui jugent l'Emberton II un peu trop fluette.